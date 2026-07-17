Didier Deschamps dejó claro que el partido por el último lugar del podio no genera mucha motivación y también confirmó la discusión que hubo en Les Bleus durante el descanso de la semi vs España.

Quedan dos partidos para terminar el Mundial 2026 y uno de ellos, el que protagonizarán Francia e Inglaterra, muchos dicen que nadie quiere jugarlo. Porque es un premio de consuelo que disputarán los dos perdedores de las semifinales del certamen.

Los galos no pudieron hacerle frente de ninguna manera a España, que se impuso con claridad por 2-0. En tanto, los ingleses estuvieron por delante de Argentina en el marcador, pero la Albiceleste otra vez materializó una épica remontada y se puso en la gran final.

En la antesala a aquel partido, Didier Deschamps fue consultado por aquel encuentro. A pesar de eso, es especial para él: luego de ese cotejo, el otrora mediocampista campeón del Mundial de Francia 98 dejará de ser seleccionador de su país para darle paso a Zinedine Zidane.

Didier Deschamps se despedirá de Francia luego del Mundial 2026. (Jamie Squire/Getty Images).

“Ya está, tenemos que jugarlo. Sin dudas lo mejor para Inglaterra y Francia sería no jugar, pero tenemos un último objetivo de quedar con el tercer puesto. Y haremos todo por eso”, manifestó Deschamps, quien también dirigió al AS Mónaco y el Olympique de Marsella.

Pero la sinceridad no la dejó sólo para aquel tema: también reconoció la discusión que hubo en el vestuario francés durante el descanso del duelo contra los hispanos. Medios galos reportaron que Ousmane Dembélé reclamó por la presión descoordinada y eso generó una dura respuesta de algunos compañeros.

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Mundial 2026: DT de Francia admite discusión en el plantel en la antesala de jugar vs Inglaterra

Didier Deschamps sabe que no podrá tener a William Saliba en el duelo por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra. El defensor central del Arsenal padece un problema en la espalda que podría marginarlo durante varios meses, según reportó RMC Sports.

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Más allá de eso, el DT de Les Bleus se refirió a esta suerte de conflicto en el intervalo del duelo ante los españoles. “Dembélé ha hablado después del primer tiempo de hacer el pressing, que no lo hemos hecho bien”, reveló Deschamps sobre el jugador del Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé sabe que Francia no tuvo cómo vencer a España. (Shaun Botterill/Getty Images).

“Eso es normal. Los jugadores pueden hablar en el descanso. O cuando está la pausa de la hidratación”, aseguró también Deschamps, quien buscó quitarle drama a esa discusión. Pero lo único que hizo fue confirmarla. Sinceridad por partida doble del avezado DT de 57 años.

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¿Cuándo se juega el partido por el 3° y 4° lugar del Mundial 2026?

Inglaterra y Francia disputarán el último lugar del podio del Mundial 2026 este sábado 18 de julio a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.