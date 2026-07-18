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Mundial

Minuto a minuto: Inglaterra de Bellingham se mide ante Francia de Mbappé por el tercer lugar en el Mundial

Este sábado se disputa el penúltimo partido de la cita planetaria y lo protagonizan dos de las selecciones más fuertes.

Por Felipe Pavez Farías

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El partido por el tercer lugar del Mundial enfrenta a ingleses y franceses
© getty imageEl partido por el tercer lugar del Mundial enfrenta a ingleses y franceses

Comenzó la cuenta regresiva para la final del Mundial 2026. Y para acortar la eterna espera, este sábado se disputa el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia.

Pese a que es considerado como el duelo que nadie quiere jugar, ambas selecciones quieren llevarse el honor. Es que las campañas han sido más que destacadas y un nuevo triunfo sería ideal para cerrar a lo grande la presentación mundialera.

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En el caso de Inglaterra, Thomas Tuchel se juega un partido clave ya que la presentación ante Argentina lo dejó muy al debe por “echar el equipo atrás” cuando el marcador estaba a su favor.

Por su parte, en Francia quieren sanar las heridas tras la derrota ante España. Además será la despedida de Didier Deschamps por lo que buscarán cerrar su ciclo de la mejor forma. 

El otro gran condimento tiene relación con la definición del goleador del Mundial ya que Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham tienen chances de asegurar la bota de oro este sábado.  

Minuto a minuto: Inglaterra se mide ante Francia por el tercer puesto

Equipos a la cancha

La selección de Francia e Inglaterra saltan a la cancha del Estadio de Miami, conocido como el Hard Rock Stadium, y se realizan los últimos trabajos de cara al duelo de está tarde.

(Photo by Jamie Squire/Getty Images)

(Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Mbappé se despide de Deschamps

El histórico entrenador deja este sábado el mando de la selección de Francia. “Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado”, lamentó el delantero Del Real Madrid.

“Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, agregó el ariete francés.

¡Formación de Francia!

Didier Deschamps se despide de Francia y presenta una formación con varias modificaciones a diferencia de lo que hizo ante España. Ahora se repite el nombre de Kylian Mbappé que buscará ser el goleador del Mundial

El once estelar para enfrentar a Inglaterra es con: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández; Zaïre-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué y Mbappé.

¡La formación de Inglaterra!

Thomas Tuchel mueve el equipo y presenta formación inédita en Inglaterra. Del partido ante Argentina, solo se repite Declan Rice que hoy será capitán.

De está forma, el once es con Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Rice, Eze; Saka, Rogers, Rashford y Toney.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer puesto está programado para este sábado 18 de julio a las 17:00 horas. Ahora el duelo entre Francia vs Inglaterra será transmitido por señal abierta por Chilevisión. También estará disponible las opciones por el cable en DSports y vía streaming en DGO y Paramount+.

El encargado de impartir justicia

En otra llamativa decisión de la FIFA, el árbitro encargado de impartir justicia entre Inglaterra y Francia es el venezolano Jesús Valenzuela. El referí cuenta con un amplio historia de polémicas y hoy será protagonista en el partido por el tercer puesto en el Mundial.

¡Enojo por actitud de los protagonistas!

En la previa, tanto Inglaterra como Francia han dejado en evidencia su molestia por disputar el tercer puesto del Mundial 2026. Lo que enojó a Davor Suker, que en el 98 logró el importante bronce para Croacia.

"Este partido es un orgullo. Ahora que digan que este partido no vale, le digo que se callen, que respeten a los 211 participantes y que el mundo no es solo para ellos, el mundo también es para los medianos y pequeños", recalcó el sempiterno goleador.

¡Se define al goleador del Mundial!

El partido entre Inglaterra y Francia tiene como gran atractivo la lucha por el tercer puesto. Pero además se podría definir al máximo goleador del Mundial. Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran con ocho goles. Mientras que Harry Kane y Jude Bellingham los siguen de cerca con seis anotaciones.

¡Polémica en la previa!

Inglaterra perdió por 2-1 ante Argentina en un partido increíble en semifinales. Lo mismo ocurrió con Francia que no pudo doblegar a España y dejó escapar la chance de jugar la final del Mundial. Por lo mismo, Didier Deschamps, que dirige su último partido en la selección, se lanzó con todo con este partido por el tercer puesto. "Lo mejor sería que este partido no existiera", recalcó.

¡Comenzó la transmisión!

Hola amigos de Redgol, hoy vuelve el fútbol y nos reencontramos para lo que será el penúltimo partido del Mundial 2026. Acá seguiremos todos los detalles del duelo entre Inglaterra y Francia.

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