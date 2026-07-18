Este sábado se disputa el penúltimo partido de la cita planetaria y lo protagonizan dos de las selecciones más fuertes.

Comenzó la cuenta regresiva para la final del Mundial 2026. Y para acortar la eterna espera, este sábado se disputa el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia.

Pese a que es considerado como el duelo que nadie quiere jugar, ambas selecciones quieren llevarse el honor. Es que las campañas han sido más que destacadas y un nuevo triunfo sería ideal para cerrar a lo grande la presentación mundialera.

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En el caso de Inglaterra, Thomas Tuchel se juega un partido clave ya que la presentación ante Argentina lo dejó muy al debe por “echar el equipo atrás” cuando el marcador estaba a su favor.

Por su parte, en Francia quieren sanar las heridas tras la derrota ante España. Además será la despedida de Didier Deschamps por lo que buscarán cerrar su ciclo de la mejor forma.

El otro gran condimento tiene relación con la definición del goleador del Mundial ya que Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham tienen chances de asegurar la bota de oro este sábado.

Minuto a minuto: Inglaterra se mide ante Francia por el tercer puesto