La semifinal de la Copa del Mundo 2026 no terminó de buena manera tras la agresión de Jude Bellingham al futbolista de la Albiceleste.

Argentina venció a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. El partido se vivió con los dientes apretados y una vez que sonó el pitazo final, quedó la grande.

La Albiceleste vino desde atrás para remontar un duelo muy complicado. Lo iba perdiendo por 1-0, pero el planteo excesivamente defensivo de Thomas Tuchel invitó a los dirigidos de Lionel Scaloni a ir al ataque y con anotaciones agónicas de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta la historia.

El festejo de Romero a Bellingham

Desde la interpretación de los himnos y la pifiadera de los hinchas de Argentina al himno de Inglaterra, se supo que sería un partido de dientes apretados. Con el arranque del juego, las faltas y discusiones por muchos momentos le ganaron al fútbol.

ver también Argentina en problemas: las penas que arriesga por la bandera de las Malvinas en el Mundial 2026

Uno de los que estuvo metido en todas fue Jude Bellingham. El jugador de Real Madrid incluso agredió a Valentín Barco una vez que finalizó el encuentro, aunque otros videos han mostrado que al momento del empate de Enzo Fernández, el zurdo entró a la cancha a gritarle el gol a los ingleses.

Otro que tuvo un duelo particular fue Cristian Romero. El defensa de Tottenham, que milita en Inglaterra y conoce a muchos de sus rivales, sacó a relucir su carácter temperamental y luego de remontar el marcador, se descargó contra sus oponentes.

Una vez que sonó el pitazo final, el Cuti Romero le gritó con todo la victoria a Jude Bellingham. El jugador de Inglaterra solo lo observó a la distancia y no reaccionó en ese momento, aunque luego la agarraría con el mencionado Valentín Barco.

Tweet placeholder

Argentina disputará la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile ante España, mientras Inglaterra tendrá que ir por el tercer puesto ante Francia el sábado 18 a las 17:00 horas.