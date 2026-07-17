Experto adelanta el impacto que puede provocar el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “Fenómeno global”

Blanco y Negro intensifica negociaciones con el arquero de Cabo Verde, que se hizo popular en el Mundial 2026.

Un golpe al mercado de fichajes está intentando dar Colo Colo, porque es un hecho que Blanco y Negro está negociando con el arquero caboverdiano Vozinha.

El meta de 40 años tuvo notoriedad en todo el planeta gracias a sus brillantes actuaciones en el Mundial 2026, que ayudaron a que el modesto seleccionado de Cabo Verde llegara hasta los 16° de final del certamen planetario.

Vozinha, que está completamente libre y con el pase en su poder, está en tratativas con ByN, porque los representantes del jugador lo ofrecieron a Macul y en el Monumental ven con buenos ojos su contratación.

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Especialista en marketing analiza la potencial llegada de Vozinha a Colo Colo

La opción de que Vozinha fiche en Colo Colo es cierta, de hecho, respondió con una contraoferta a la propuesta que le hizo ByN, por lo que se pude sellar todo en las próximas horas.

La llegada del africano puede provocar un remezón gigantesco en el líder del fútbol chileno, situación que analizó el experto en marketing digital Alejandro Martínez, quien en radio ADN habló de las implicancias que puede tener el movimiento en el mercado.

“Sería un fenómeno viral global. Al pasar de 50 mil a 29 millones de seguidores en Instagram, te da una base que te permite escalar a otro nivel”, señaló el publicista.

Vozinha va caminando para Pedrero. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Martínez agrega que Colo Colo puede aprovechar la “marca” Vozinha para hacer negocios: “la utilización de venta de productos y accesorios relacionados a Vozinha, ya sea la camiseta con su nombre o los guantes de arquero, y activar toda la distribución internacional a través de sitios optimizados para la venta global mundial. Son 29 millones de seguidores en todo el mundo, no solo Santiago”.

“Otra forma de rentabilización podría ser la creación y monetización de contenidos digitales, ya sea por contenido exclusivo con las vivencias de Vozinha”, agregó el especialista.

La negociación entre Colo Colo y Vozinha entra en tierra derecha y se puede concretar en las próximas horas.

En síntesis

Blanco y Negro negocia el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha para Colo Colo .

negocia el fichaje del arquero caboverdiano para . El portero Vozinha respondió con una contraoferta a la propuesta de Blanco y Negro .

respondió con una contraoferta a la propuesta de . El futbolista Vozinha alcanzó 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.