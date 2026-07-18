La Roja y la Albiceleste definen al campeón de la cita planetaria realizada en Norteamérica.

Todo lo bueno tiene su final y la Copa del Mundo 2026 no es la excepción. España y Argentina definirán al campeón de la actual competición disputada en Norteamérica.

La cita planetaria vivirá su último encuentro en Nueva Jersey, donde dos de las selecciones que llegaban como candidatas terminan llegando a la definición por el título. La Roja se quiere bordar su segunda estrella, mientras la Albiceleste la cuarta.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

¿Dónde ver a España vs Argentina?

Este encuentro podrá ser visto por Chilevisión y DSports en TV, mientras que en streaming estará disponible por DGO, DAZN, Paramount+, Disney+, Prime Video y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

El partido entre España y Argentina será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Partidazo en la final

A esta final de la Copa del Mundo 2026 llegan dos selecciones muy fuertes y que tenían el cartel de favoritas. Argentina es la actual campeona del planeta luego de dar la vuelta olímpica en Qatar 2022, pero sabe que para repetirse el plato tendrá que hacer un gran esfuerzo.

España tenía como aval el haber ganado la Eurocopa de 2024, pero la Copa del Mundo es otra cosa. A lo largo del torneo ha ido de menos a más. Empezó con un pobre empate contra Cabo Verde, pero viene de pasarle por encima a Francia en la semifinal.

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Inglaterra le ganó a Francia el partido por la medalla de bronce, ahora es España y Argentina los países que deberán definir al campeón y segundo puesto. Será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mismo escenario donde Lionel Messi se retiró de su selección en 2016 tras perder contra Chile la final de la Copa América Centenario.