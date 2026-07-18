La Roja de Europa tenía planificada su jornada de cierre antes de la definición del torneo ante la Albiceleste, pero no la dejaron hacerla. Algunos acusan ayuda, pero la razón es otra

España tiene problemas antes de la gran final del Mundial 2026 ante Argentina. La Roja de Europa sufrió un inconveniente de última hora que la obliga a una situación límite: suspender su práctica previa a la definición de la Copa del Mundo.

El elenco dirigido por Luis de la Fuente llega a desafiar al vigente monarca de la cita planetaria con algunas dudas que esperaba aclarar en el entrenamiento de este sábado. Con Lamine Yamal como su principal preocupación, la escuadra europea quería hacer sus trabajos pero simplemente no pudieron.

Y si bien de inmediato comenzaron a aparecer voces de una nueva “ayuda” a la Albiceleste, lo cierto es que los motivos son otros. Específicamente, el tiempo, el que les impidió a los españoles trabajar con normalidad.

España no puede entrenar antes de la final del Mundial 2026 ante Argentina

Justo antes de la final del Mundial 2026 ante Argentina, a España no la dejaron entrenar. La Roja de Europa se vio obligada a suspender su última práctica previo a la definición contra la Albiceleste debido al tiempo.

España debió suspender su último entrenamiento antes de enfrentar a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Tormentas eléctricas en la zona de Nueva Jersey hicieron imposible que el cuadro español pudiera trabajar con normalidad. La situación incluso obligó a que tuvieran que cambiar toda su planificación antes de un duelo decisivo como el que tienen por delante.

El cuerpo técnico de España tomó la decisión de hacer una activación en un sector techado. Este fue el único ejercicio que pudo hacer el plantel, algo poco usual cuando lo que se viene es nada menos que la final del Mundial.

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La situación no deja de llamar la atención, ya que la medida se determinó cuando todos los medios estaban esperando. En un principio se comunicó como postergado, pero finalmente se canceló definitivamente.

Habrá que ver si es que esto le termina costando muy caro a un cuadro español que sale a buscar la segunda estrella de su historia. Todo ante una Albiceleste que viene encendida pero nuevamente en la mira por decisiones arbitrales que han jugado a su favor.

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España cuenta las horas para verse las caras con Argentina en la final del Mundial 2026. La Roja de Europa no pudo entrenar y guarda energías para 90 o 120 minutos en los que puede volver a alcanzar la gloria del fútbol.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Sin su última práctica, España está lista para enfrentar la gran final del Mundial 2026. La Roja de Europa enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, España y la final del Mundial 2026 ante Argentina