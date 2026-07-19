España quiere repetir lo hecho en 2010, mientras que Argentina pelea por ser el tercer país en conseguir dos Copa del Mundo seguidas.

Llegó el momento de la gran final del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentan en un duelo que promete sacar chispas. Por un lado, el consagrado y leyenda viva, Lionel Messi. En el otro, la gran promesa del futuro, Lamine Yamal.

Con distintos recorridos, ambas selecciones pretenden hacer historia en Nueva Jersey. Los españoles fueron de menos a más, por ejemplo. En su primer encuentro, empataron sin goles ante Cabo Verde, generando serias dudas. Pero, en las semifinales fueron amplios dominadores de una Francia que era favorita para llegar a la gran final.

Frente a ellos, la garra argentina. El cuadro albiceleste sólo ha conseguido sufrimiento en sus partidos. Después de una primera fase en la que arrasó con todos sus rivales, desde 16avos de final tuvo que recurrir a goles tardíos e, incluso, a polémicas. No obstante, en el duelo ante Inglaterra se demostró que las cosas no se resolvían con suerte o ayuda, simplemente, sino que también con coraje y empuje.

El ambiente en las calles de Nueva York | Getty Images

Puedes seguir el minuto a minuto de este partido con nosotros. RedGol te trae lo mejor de la previa, las acciones de la gran final y, por supuesto, todo lo que debes saber sobre el trascendental duelo entre sudamericanos y europeos.

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