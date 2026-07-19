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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Argentina vs España EN VIVO en la final del Mundial 2026

España quiere repetir lo hecho en 2010, mientras que Argentina pelea por ser el tercer país en conseguir dos Copa del Mundo seguidas.

Por Jose Arias

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Así está el estadio de Nueva Jersey en la previa de la gran final.
© Getty ImagesAsí está el estadio de Nueva Jersey en la previa de la gran final.

Llegó el momento de la gran final del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentan en un duelo que promete sacar chispas. Por un lado, el consagrado y leyenda viva, Lionel Messi. En el otro, la gran promesa del futuro, Lamine Yamal.

Con distintos recorridos, ambas selecciones pretenden hacer historia en Nueva Jersey. Los españoles fueron de menos a más, por ejemplo. En su primer encuentro, empataron sin goles ante Cabo Verde, generando serias dudas. Pero, en las semifinales fueron amplios dominadores de una Francia que era favorita para llegar a la gran final.

Frente a ellos, la garra argentina. El cuadro albiceleste sólo ha conseguido sufrimiento en sus partidos. Después de una primera fase en la que arrasó con todos sus rivales, desde 16avos de final tuvo que recurrir a goles tardíos e, incluso, a polémicas. No obstante, en el duelo ante Inglaterra se demostró que las cosas no se resolvían con suerte o ayuda, simplemente, sino que también con coraje y empuje.

El ambiente en las calles de Nueva York | Getty Images

El ambiente en las calles de Nueva York | Getty Images

Puedes seguir el minuto a minuto de este partido con nosotros. RedGol te trae lo mejor de la previa, las acciones de la gran final y, por supuesto, todo lo que debes saber sobre el trascendental duelo entre sudamericanos y europeos.

En vivo

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La cábala de los caramelos

De Paul no pudo entrar al campo de juego, pero le dio toda la vuelta comiendo caramelos, en una cábala recurrente del "mejor amigo de Messi".

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La foto que da la vuelta al mundo

Hace 19 años, Lionel Messi participó de una campaña de Unicef y se sacó una foto con un Lamine Yamal que tenía cinco meses.

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Los movimientos de Scaloni

Tres cambios prepara Lionel Scaloni para la gran final de este domingo.

Primero, saldrá Leandro Paredes, uno de los buenos rendimientos en los últimos partidos. En su lugar, entrará Nicolás González, quien se mostró activamente ofensivo en el duelo ante los ingleses, donde entró desde la banca.

Segundo, vuelve Fernando De Paul, en lugar de Simeone. De esta forma, se privilegia la tenencia y el corte ofensivo del amigo de Messi.

Por último, Nahuel Molina saldrá de la alineación inicial y entrará Montiel. Este cambio es uno de nombres, ya que ambos utilizan posiciones similares en el campo de juego.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Argentina vs España

¡Estamos al aire, Tulio!

Más de un mes de fútbol de más alto nivel y hoy se llega a su fin. ¿Qué haremos de nuestras vidas?

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026, en Nueva Jersey, para darle cierre a hermosas semanas del mejor fútbol

Puedes seguir todos los detalles de este partido aquí. Previa, minuto a minuto del partido y más, con nosotros. ¡No te pierdas nada!

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