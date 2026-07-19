Tal como lo habían prometido, el Mundial cerró al estilo gringo con un tremendo show que también contó con astros del fútbol.

La FIFA lo logró con el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026, entre la selección de Argentina y la selección de España, con un tremendo show con importantísimos artistas.

Para hacer un guiño con el fútbol, todo el bombástico recital comenzó con Madonna siendo trasladada en un vehículo hasta la cancha del estadio en New Jersey por dos astros del deporte.

Ronaldo y Ronaldinho fueron los encargados de acompañar a la cantante, de manera de relacionar el show con el fútbol en medio de la final del Mundial, que había sido criticado.

Shakira cerró la fiesta en Estados Unidos. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

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El show de medio tiempo del Mundial duró 26 minutos

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 duró 26 minuto, donde importantes artistas le dieron color a la gran definición que disputaron Argentina y España.

Con Madonna abriendo los fuegos, pasando por Justin Bieber, BTS, además de Madona, entre otros artistas, se realizó el polémico show al que se negaba el mundo el fútbol

Incluso con los Muppets en la cancha, Estados Unidos cerró a su estilo el Mundial, con el anunciado espectáculo que acostumbran en sus eventos deportivos, el que ahora llevaron al fútbol.