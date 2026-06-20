Uno de los mejores jugadores de la historia no juega a nivel profesional desde 2015.

Hablar de magia en el fútbol es hablar de Ronaldinho y qué más mágico que volver a jugar de forma profesional a los 46 años. Es lo que podría estar pensando el brasileño.

Dinho debutó en Gremio y desde muy joven brilló con una pelota en los pies. Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense disfrutaron de su talento, hasta que en 2015 decidió colgar los botines.

El nuevo equipo de Ronaldinho

Desde su retiro, el cariño por Ronaldinho no ha decaído y el brasileño, con su cartel de estrella internacional, vive tranquilo siendo una figura recurrente en los eventos ligados a este deporte. Claro que nunca es suficiente y al parecer, le habría picado el bichito por regresar.

De acuerdo a diversos medios italianos, como Gazzetta dello Sport, el campeón del mundo en Corea y Japón 2002 habría firmado con Ravenna FC, equipo de la Serie C de Italia. Una verdadera sorpresa para el planeta fútbol y que ya ilusiona a sus seguidores.

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Por ahora no hay mucha claridad al respecto. La oficialización del acuerdo sería este martes 23 de junio en Miami, donde se entregarían mayores detalles al respecto. Si bien muchos se ilusionan con que vuelva a jugar, otros especulan que solo será parte de la directiva y que R10 disputaría algún amistoso. Lo cierto, es que será miembro del equipo y la opción de que vista de corto es real.

“La llegada de Ronaldinho es absolutamente extraordinaria para el club; era mi ídolo, y su impacto en el fútbol va más allá de lo que logró en el terreno de juego“, explicó Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna FC.

Ronaldinho ya jugó en Italia con la camiseta del Milan entre 2008 y 2011. Imagen: Getty

Ahora habrá que esperar algunos días para aclarar si se produce el esperado regreso de Ronaldinho a las canchas o solo se trata de una movida de marketing. Lo cierto, es que el solo hecho de que exista la posibilidad de ver nuevamente el jogo bonito del brasileño, basta para sacar a un desconocido equipo italiano a la luz del fútbol mundial. Hasta para eso es crack.