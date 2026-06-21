Minuto a minuto: Uruguay busca su primer triunfo ante Cabo Verde

El equipo de Marcelo Bielsa está obligado a sumar para meterse en la parte alta del grupo H.

Marcelo Bielsa se juega un partido clave en el Mundial 2026. La selección de Uruguay llega a la segunda fecha del grupo H con la obligación de sumar ante Cabo Verde.

En el debut, los charrúas no lograron sacar diferencias ante Arabia Saudita y repartieron unidades. Ahora este domingo 21 de junio, España logró vencerlos por 4-0. Por lo que los europeos se ponen en la parte alta del grupo con 4 puntos y +4 de diferencia.

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Esto hace obligatorio que Uruguay hoy gane ante Cabo Verde, selección que no será pan comido. En especial por su gran figura Vozinha bajo los tres palos. Por lo mismo, los celestes tienen la responsabilidad de superar los fantasmas del debut y sumar de a tres porque así llegará con opciones de pelear el primer lugar a la última fecha justamente con España.

“Tenemos que tener calma y la mentalidad del segundo tiempo contra Arabia, para quedarnos con el triunfo que necesitamos”, las cantó claritas el extremo Brian Rodríguez en la previa del trascendental encuentro. Sigue el minuto a minuto acá en Redgol.

Minuto a minuto: Uruguay busca triunfo ante Cabo Verde