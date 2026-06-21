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Mundial

Minuto a minuto: Uruguay busca su primer triunfo ante Cabo Verde

El equipo de Marcelo Bielsa está obligado a sumar para meterse en la parte alta del grupo H.

Por Felipe Pavez Farías

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Cabe Verde sorprende a Uruguay y empate 2-20
© Getty ImageCabe Verde sorprende a Uruguay y empate 2-20

Marcelo Bielsa se juega un partido clave en el Mundial 2026. La selección de Uruguay llega a la segunda fecha del grupo H con la obligación de sumar ante Cabo Verde.

En el debut, los charrúas no lograron sacar diferencias ante Arabia Saudita y repartieron unidades. Ahora este domingo 21 de junio, España logró vencerlos por 4-0. Por lo que los europeos se ponen en la parte alta del grupo con 4 puntos y +4 de diferencia. 

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Esto hace obligatorio que Uruguay hoy gane ante Cabo Verde, selección que no será pan comido. En especial por su gran figura Vozinha bajo los tres palos. Por lo mismo, los celestes tienen la responsabilidad de superar los fantasmas del debut y sumar de a tres porque así llegará con opciones de pelear el primer lugar a la última fecha justamente con España. 

Tenemos que tener calma y la mentalidad del segundo tiempo contra Arabia, para quedarnos con el triunfo que necesitamos”, las cantó claritas el extremo Brian Rodríguez en la previa del trascendental encuentro. Sigue el minuto a minuto acá en Redgol. 

Minuto a minuto: Uruguay busca triunfo ante Cabo Verde

Grave error de Fernando Muslera

70'.- Comienza la pausa de hidratación. Mientras repasamos de Cabo Verde que nace... ¡De un lateral de Uruguay! Se equivoca Olivera y Fernando Muslera, lo que permite el tanto de Helio Varela para Cabo Verde. Ojo que el portero será rival de Copa Libertadores ante Católica.

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¡Goooool de Cabo Verde!

60’.- Grave error en la salida de Uruguay. Fernando Muslera en su intento por sacar el balón queda a mitad de camino y Helio Varela -que recién entró- pone el 2-2.

¡Ya se juega!

46'.- Comenzó el segundo tiempo. Uruguay gana por 2-1 a Cabo Verde. Sigue los detalles acá.

No convence Marcelo Bielsa

Histórico de Uruguay, como Diego Lugano, aborda el primer tiempo de su selección ante Cabo Verde. “Fue un primer tiempo complicado. Cabe Verde no tuvo el mismo respeto que con España. Uruguay tampoco fue dominante, pero cuando entró en partido y puso su garra logró doblegar el marcador”, apuntó.

¡Terminó el primer tiempo!

¡Dejaron de correr, dejaron de jugar! Tras 45 minutos de infarto, se baja el telón. Uruguay lo gana por 2-1 a Cabo Verde. Te dejamos el gol del triunfo para los celestes de Fabián Canobbio.

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¡Gooooool de Uruguay!

45+6'.- Uruguay lo da vuelta en los descuentos. Canobbio recibe en el área y con ajustada definición pone el 2-1 sobre Cabo Verde.

¡Todo Uruguay en terreno rival!

41'.- Con más garra que fútbol, Uruguay va en busca del empate. El elenco de Marcelo Bielsa ya se instala en su totalidad en la mitad de Cabo Verde

¡Gooooool de Uruguay!

43'.- Maxi Araújo se transforma en el salvador de Uruguay. El delantero aprovecha un rebote que deja Vozinha y de cabeza pone el 1-1.

El golazo que complica a Marcelo Bielsa

26'.- Comienza la pausa de hidratación. Por mientras repasamos el golazo de Kevin Pina que pone a Cabo Verde 1-0 sobre Uruguay

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¡Gooooool de Cabo Verde!

21’.- La primera chance de Cabo Verde. Tiro libre de media distancia y Kevin Pina, que aprovecha que la barrera se abre, con potente remate marca el 1-0 sobre Uruguay. Además es el primer gol de su selección en mundiales.

¡Casi Uruguay!

15'.- Uruguay empieza a volcar la cancha sobre el arco de Vozinha. Ahora Fede Valverde llega como puntero izquierdo al área de Cabo Verde pero su remate se va desviado

¡Emotivo momento!

6'.- Cabo Verde y Uruguay no se dan ningún centímetro y el partido se vuelve áspero. Muy distinto al ambiente de los entrenadores. El DT de Cabo Verde, Bubista, se acercó amablemente a Marcelo Bielsa y le entregó el banderín y un presente al DT trasandino.

¡Comenzó el partido!

1'.- El árbitro noruego Espen Eskas da el pitazo inicial y comienza el partido entre Uruguay y Cabo Verde.

¡Equipos afinan detalles!

Los equipos ya están en la cancha del Hard Rock Stadium. Se realizan los últimos trabajos antes del pitazo inicial.

¡Atención con Fernando Muslera!

Con el partido de está tarde, Fernando Muslera llega a 18 encuentros disputados en Mundiales. El golero de 40 años iguala el registro de Claudio Taffarel. Cabe consignar que es jugador de Estudiantes de la Plata y disputará los octavos de final de Copa Libertadores ante Universidad Católica.

(Photo by Lars Baron/Getty Images)

(Photo by Lars Baron/Getty Images)

Cabo Verde confirma formación

El elenco que sorprendió a España repite el once estelar para ahora doblegar a la selección de Marcelo Bielsa. Los elegidos son Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues y Benchimol

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¡Sorpresa de Marcelo Bielsa!

El "Loco" confirma cambio en la formación y deja fuera a Darwin Núñez. El once estelar de los charrúas es con: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Valverde, Canobbio, Maxi Araujo, y Viñas.

¡Uruguay será local!

Según reportan desde Estados Unidos, se esperan unos 30 mil hinchas uruguayos para el partido de está tarde. La celeste será local en el c

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¿Quién transmite Uruguay vs Cabo Verde?

El partido entre la selección de Uruguay y Cabo Verde está programado a las 18:00 horas. El encuentro será transmitido por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Uruguay ya está en el Hard Rock Stadium

La selección de Marcelo Bielsa hace el reconocimiento de la cancha y para acortar la espera del partido, comparte unos mates. Darwin Núñez lidera la ceremonia.

Uruguay con la obligación de ganar

El elenco de Marcelo Bielsa debe ganar ante Cabo Verde para llegar con opciones a la última fecha de la fase de grupos. Este domingo a primera hora, España goleó a Arabia Saudita por 4-0 y se quedó en la parte alta del grupo H.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Comenzó la transmisión del partido que puede marcar un antes y un después en el grupo H: Uruguay vs Cabo Verde. Sigue todos los detalles acá.

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