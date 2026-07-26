Los hinchas del vecino país sacaron la creatividad al mundo, donde apuntan a sus enemigos y a uno que ellos dicen que no existe: Chile.

Argentina todavía es llanto tras perder la final del Mundial 2026, pero ahora descargan su furia en canciones de barras bravas contra los que ellos apuntan como sus enemigos.

Por lo mismo, con el regreso del fútbol en el vecino y hermano país, la barra de River Plate mostró al mundo su creatividad con una canción que une a los pueblos.

Una letra que apunta a los españoles, los ingleses y a Chile, luego de lo que pasó en la Copa del Mundo, donde consideraron que todos estaban en contra de ellos: ¿Después dicen que no existimos?

Argentina todavía lamenta la final del Mundial 2026. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

No se pueden sacar a Chile de la cabeza…

La creatividad anda a su máxima expresión en Argentina, donde los letrados barras bravas de River Plate ocuparon la última carga para genera una canción tras lo vivido en el Mundial.

Lo extraño que, luego de pelear contra España, que se llevó la copa, además de Inglaterra, metieron a Chile al saco, la selección que ellos dice que no existe pero que todavía les produce picazón.

En ese sentido, fue en la derrota del cuadro millonario por 1-0 ante Barracas Central, que hicieron el gran estreno de un tema que con su letra llega al alma de las emociones.

“Españoles, ingleses y chilenos, a toda la Argentina, nos chu… bien los huevos”, dice el poema que cantaron a todo pulmón, aunque hay que destacar que, como ellos mismo dicen, todo es folcore.

Mira el video con la canción del momento: