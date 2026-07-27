El fútbol chileno prohíbe sobrenombres en sus camisetas, por lo que los albos necesitan luz verde de todo el directorio de la ANFP.

Colo Colo espera la jornada del miércoles para poder anunciar y presentar a Vozinha, como su gran refuerzo en el mercado de fichajes en la ventana de invierno 2026.

El portero de Cabo Verde se transformará en la gran estrella del fútbol chileno, aunque también tiene los primeros problemas a resolver: uno es el tema de su visa y el otro el registro en la Liga de Primera.

Esto, porque, según el reglamento, se prohíbe poner apodos en su camiseta, donde Vozinha tendría que ir inscrito como Josimar José Évora Dias, lo que le quita fuerza en el marketing.

Vozinha arribará el miércoles a Chile.

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Vozinha todavía no puede ocupar su apodo en Colo Colo

Por lo mismo, Colo Colo tiene novedades, donde el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt contó los últimos movimientos en el estadio Monumental, de manera de conseguir un permiso.

“Colo Colo ingresó una solicitud formal para que Vozinha pueda ocupar ese nombre en su camiseta”, explicó en sus plataformas digitales.

La idea es poder formalizar, entiendo, además, lo mediático para todo el fútbol chileno del apodo del jugador de la selección de Cabo Verde, que se hizo conocido a nivel mundial.

“El directorio de la ANFP analizará el caso mañana, pero por reglamento esto sólo puede modificarse citando a un Consejo de Presidentes y aprobándolo por unanimidad”, explicó.

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