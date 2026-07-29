El inicio de Rosario Central no es el mejor en el Clausura argentino y Jorge Almirón salió a dar explicaciones a los hinchas entendiendo la ansiedad.

El ex entrenador de Colo Colo y actual director técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, no lo pasa bien en el inicio de la Liga Profesional Argentina. El Canalla registra una derrota y un empate en los dos primeros encuentros, sin victorias.

Los rosarinos se estrenaron en el segundo semestre con derrota por 2-1 como visita frente a Belgrano para luego empatar sin goles (0-0) contra Racing Club de local.

Los hinchas no están contentos con lo mostrado por el equipo y los dardos apuntan a Almirón, quien salió a dar respuestas por el desempeño de sus jugadores y su labor.

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Almirón y Rosario: es lógico por la ansiedad

“El descontento de la gente es normal, quiere ganar. Entiendo la ansiedad de la gente porque hay exigencias para ganar. No es un consuelo, pero hay margen para mejorar“, dijo el DT.

El ex DT de Colo Colo registra un pobre inicio en el Clausura con Rosario Central y da explicaciones.

Agregó que “nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer un gol. Merecimos mucho más que el empate. No me gustó terminar tirando pelotazos frontales, pero es lógico por la ansiedad por querer ganar“.

Cabe recordar que Jorge Almirón llegó a Colo Colo en 2024 tras su paso por Boca Juniors, permaneciendo en el Cacique hasta 2025. Este 2026 inició un nuevo período en su carrera como DT de Rosario Central, reemplazado en el Cacique por Fernando Ortiz.

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En el reciente Apertura, Rosario Central alcanzó las semifinales, derrotado por River Plate. Los hinchas canallas esperaban un inicio acorde al buen semestre pasado, pero por ahora no se le está dando a Almirón.

Resumen:

-Jorge Almirón registra una derrota y un empate dirigiendo a Rosario Central en 2026.

-Fernando Ortiz reemplazó a Almirón como director técnico de Colo Colo en 2026.

-Rosario Central perdió 2-1 ante Belgrano y empató 0-0 contra Racing Club.