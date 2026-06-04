Cuando parecía que Jorge Almirón dejaba la banca de Rosario Central, un giro total afectó al cuadro argentino. Su presidente, Gonzalo Belloso, confirmó que, pese a que todos lo daban por despedido, el DT continúa.
“No encuentro argumentos para decir que se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”, dijo en conferencia.
El conjunto trasandino clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque se quedó fuera de la lucha por el título en el Torneo de Apertura nacional y de la Copa Argentina.
Aunque eso enfureció a los hinchas, Gonzalo Belloso confirmó que “estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”. Y dejó una curiosa frase: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no, vamos a mantener el proceso”.
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Ya lo vivió en Colo Colo: el delicado momento de Jorge Almirón en Rosario Central
El momento que vive Jorge Almirón se parece bastante a lo que pasó el año pasado en Colo Colo. Eso sí, en esa ocasión, no fueron los rumores de la prensa los que lo despedían, sino el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien después tuvo que retractarse y respaldarlo.
Finalmente, el entrenador terminó dejando su cargo en agosto de 2025. Una derrota demoledora contra U. Católica, sumándose a los cuestionamientos por una pobre campaña en la Copa Libertadores, le costaron el puesto.