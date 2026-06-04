Cuando parecía que lo despedían, Jorge Almirón vivió un vuelco en Rosario Central. Fue ratificado en el cargo en Argentina.

Cuando parecía que Jorge Almirón dejaba la banca de Rosario Central, un giro total afectó al cuadro argentino. Su presidente, Gonzalo Belloso, confirmó que, pese a que todos lo daban por despedido, el DT continúa.

“No encuentro argumentos para decir que se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”, dijo en conferencia.

El conjunto trasandino clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque se quedó fuera de la lucha por el título en el Torneo de Apertura nacional y de la Copa Argentina.

Aunque eso enfureció a los hinchas, Gonzalo Belloso confirmó que “estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”. Y dejó una curiosa frase: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no, vamos a mantener el proceso”.

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Ya lo vivió en Colo Colo: el delicado momento de Jorge Almirón en Rosario Central

El momento que vive Jorge Almirón se parece bastante a lo que pasó el año pasado en Colo Colo. Eso sí, en esa ocasión, no fueron los rumores de la prensa los que lo despedían, sino el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien después tuvo que retractarse y respaldarlo.

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Finalmente, el entrenador terminó dejando su cargo en agosto de 2025. Una derrota demoledora contra U. Católica, sumándose a los cuestionamientos por una pobre campaña en la Copa Libertadores, le costaron el puesto.