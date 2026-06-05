La cartelera contará con una fuerte presencia latinoamericana, incluyendo a representantes de México, Venezuela y Brasil que buscarán destacar en una noche clave para sus aspiraciones dentro del UFC.

El UFC continúa su camino hacia uno de los eventos más esperados del año con una cartelera que tendrá una marcada presencia latinoamericana. Peleadores de México, Venezuela y Brasil buscarán destacar en una jornada que promete emociones y combates de alto nivel en distintas categorías.

La función estará encabezada por el enfrentamiento entre el brasileño Gabriel Bonfim, actual número 11 del ranking de peso wélter, y el ex campeón de UFC Belal Muhammad. Un combate que podría tener importantes repercusiones en la división y que servirá como antesala de uno de los eventos más históricos de la compañía.

¿Dónde ver UFC VEGAS 118?

Paramount+ transmitirá en vivo y en exclusiva UFC Vegas 118: Muhammad vs. Bonfim desde el UFC Apex de Las Vegas, Nevada.

Revisa la cartela principal

18:00 horas – México

19:00 horas – Colombia y Perú

21:00 horas – Argentina y Chile

Artistas marciales

Peso welter: Belal Muhammad (Palestina) vs. Gabriel Bonfim (Brasil)

Peso medio: Brendan Allen (Canadá) vs. Edmen Shahbazyan (Estados Unidos)

Peso ligero: Farès Ziam (Francia) vs. Tom Nolan (Australia)

Peso gallo: Bryce Mitchell (Estados Unidos) vs. Santiago Luna (México)

Peso semicompleto: Iwo Baraniewski (Polonia) vs. Junior Tafa (Australia

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CARTELERA PRELIMINAR

15:00 horas – México

16:00 horas – Colombia y Perú

18:00 horas – Argentina y Chile

Artistas marciales

Peso pactado: Matt Schnell (Estados Unidos) vs. Alessandro Costa (Brasil)

Peso gallo: Marcus McGhee (Estados Unidos) vs. John Yannis (Estados Unidos)

Peso mosca: Bruno Silva (Brasil) vs. Edgar Chairez (México)

Peso gallo femenil: Priscila Cachoeira (Brasil) vs. Chelsea Chandler (Estados Unidos)

Peso pluma: Jordan Leavitt (Estados Unidos) vs. Joanderson Brito (Brasil)

Peso mosca femenil: Jeisla Chaves (Brasil) vs. Yuneisy Duben (Venezuela)

Peso paja femenil: Ketlen Souza (Brasil) vs. Ariane Carnelossi (Brasil)

Se viene la UFC VEGAS 118

Uno de los principales focos de atención estará en el mexicano Santiago Luna, quien formará parte de la cartelera estelar cuando se enfrente al estadounidense Bryce Mitchell en peso gallo.

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Para el peleador azteca, el duelo representa una gran oportunidad para medir fuerzas ante uno de los nombres más reconocidos de la categoría y consolidar su crecimiento dentro de la organización.

La representación mexicana comenzará desde las peleas preliminares con Edgar Chairez, quien chocará ante el brasileño Bruno Silva en un atractivo combate de peso mosca. A su vez, la venezolana Yuneisy Duben buscará seguir ganando protagonismo cuando enfrente a la brasileña Jeisla Chaves en la división mosca femenina.

Brasil también contará con una destacada presencia en la velada gracias a nombres como Alessandro Costa, Priscila Cachoeira, Joanderson Brito, Ketlen Souza y Ariane Carnelossi, quienes intentarán dejar su huella en una noche que reunirá a varios de los talentos emergentes de las artes marciales mixtas.

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