El reconocido actor y fanático del automovilismo participó en una dinámica en la que debió elegir entre algunas de las mayores leyendas de la Fórmula 1. Tras varios duelos entre campeones del mundo, terminó inclinándose por un nombre que marcó la historia de la categoría.

El actor Patrick Dempsey, reconocido mundialmente por interpretar al doctor Derek Shepherd en la serie Grey’s Anatomy, ha construido una extensa y exitosa carrera en la televisión y el cine. Sin embargo, más allá de su pasión por la actuación, el intérprete también mantiene una estrecha relación con el automovilismo, especialmente con la Fórmula 1, disciplina que sigue con gran interés desde hace años.

Actualmente, Dempsey protagoniza la serie Memory of a Killer y recientemente participó en una entretenida dinámica en la que tuvo que elegir a sus pilotos favoritos de la historia enfrentándonos en distintos duelos.

El piloto favorito de Patrick Dempsey

En una primera ronda, el actor se inclinó por Max Verstappen por encima de figuras como Lando Norris, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Nico Rosberg.

Sin embargo, el neerlandés no logró mantenerse en la cima de las preferencias de Dempsey. Más adelante, el actor escogió a Kimi Räikkönen por sobre Verstappen y también por encima de Nigel Mansell. Luego fue el turno de Lewis Hamilton, quien superó al finlandés en el particular ranking.

La elección continuó y Dempsey optó por Niki Lauda por encima de Hamilton. No obstante, el austríaco tampoco logró quedarse con el primer lugar, ya que el actor finalmente eligió a Ayrton Senna sobre Lauda y también por delante de Michael Schumacher.

El actor escogió a Senna como su favorito/Getty Images)

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De esta forma, el legendario piloto brasileño terminó siendo el favorito absoluto de Patrick Dempsey, quien no ocultó su admiración por una de las máximas leyendas en la historia de la Fórmula 1.