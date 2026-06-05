Julio Enciso encendió las alarmas tras retirarse en camilla del amistoso que su selección jugó ante Nicaragua.

Faltan apenas seis días para que la acción del Mundial 2026 comience y las lesiones de último minuto ya se van acumulando. A la que sufrió el alemán Lennart Karl este viernes hay que sumar ahora un lamentable caso que azotó a la selección paraguaya.

Julio Enciso, volante albirrojo que milita en el Racing de Estrasburgo, se retiró lesionado y entre lágrimas del amistoso en que su combinado goleó por 4-0 a Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco.

En lo que debía ser una fiesta en Paraguay para despedir su selección antes de partir a Norteamérica, la jornada se tornó tensa ante la posibilidad que de Gustavo Alfaro se quede sin una de sus principales figuras.

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Julio Enciso se lesiona en enciende las alarmas en Paraguay a días del Mundial 2026

El DT de la albirroja se limitó a declarar tras el partido en conferencia de prensa que “estamos esperando la evolución de Julito (Enciso). Vamos a ver qué dicen los estudios”.

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Además, el estratega argentino detalló que el jugador sufrió un ‘doble traumatismo’, por lo que se tendrá que realizar exámenes médicos. En Paraguay rezan para que sea tan grave y así pueda estar para la cita planetaria.

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Julio Enciso es una de las grandes figuras que tiene Paraguay para este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

El combinado paraguayo en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos (12 de junio en el SoFi Stadium), Turquía (19 de junio en el Levi’s Stadium) y Australia (25 de junio en el Levi’s Stadium).

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En síntesis

Julio Enciso se retiró lesionado del partido amistoso de Paraguay frente a Nicaragua.

se retiró lesionado del partido amistoso de Paraguay frente a Nicaragua. Mundial 2026 comenzará en seis días y contará con Paraguay en el Grupo D.

comenzará en seis días y contará con Paraguay en el Grupo D. 12 de junio debutará la selección paraguaya ante Estados Unidos en el SoFi Stadium.

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