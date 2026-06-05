Carlo Ancelotti se refirió a la recuperación de Neymar y dio a conocer el examen clave para definir su presencia en el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti entregó una nueva actualización de la situación de Neymar. El DT de Brasil confirmó que el delantero sigue recuperándose y que le falta un examen para definir si va o no al Mundial 2026.

El mes pasado, el Scratch informó que el jugador del Santos sufrió una lesión grado dos en su gemelo derecho y que su tiempo de recuperación estimado era de un máximo de 21 días.

Con esto, se confirmó que se perdería los amistosos de preparación y hasta el primer partido de la Copa del Mundo, programado para 13 de junio. El cuerpo técnico decidió mantenerlo en la nómina y esperarlo.

Este viernes, Ancelotti declaró que espera contar con él. “Está haciendo un gran trabajo individualmente. (El lunes) le harán una resonancia magnética y, si todo sale bien, podrá entrenar con el grupo la semana que viene“, dijo.

Neymar lucha para llegar bien al Mundial 2026 | Getty Images

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Brasil espera por Neymar: los plazos para su presencia en el Mundial 2026

Brasil disputará su último amistoso previo al Mundial 2026 este sábado 6 de junio. Enfrentará a Egipto en Cleveland. Neymar se mantendrá en Nueva Jersey para seguir con su tratamiento y someterse a exámenes el lunes 8.

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De resultar todo bien, se espera que se sume a los entrenamientos pronto. El Scratch enfrenta su primer partido de la Copa del Mundo contra Marruecos el sábado 13. Si no llega, Neymar estaría disponible contra Haití el viernes 19.