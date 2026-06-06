Los cruzados están obligados a ganar en el Claro Arena y esperar que Ñublense pierda con Universidad de Concepción para entrar a semifinales.

Universidad Católica cierra su participación en la fase de grupos en Copa de la Liga, cuando por la última fecha del Grupo C reciba en el Claro Arena a Cobresal, en un duelo donde no depende de sí mismo para clasificar a semifinales.

El equipo que dirige Daniel Garnero necesita ganar por cualquier marcador al equipo de El Salvador, y esperar a que en el duelo que se juega en paralelo, entre Ñublense y Universidad de Concepción en Chillán, el local no se lleve la victoria.

TABLA DE POSICIONES GRUPO C – COPA DE LA LIGA

ver también U. Católica define un equipo B para enfrentar a Cobresal y buscar la clasificación en la Copa de la Liga

Sigue el minuto a minuto entre Católica y Cobresal: