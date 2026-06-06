Universidad Católica cierra su participación en la fase de grupos en Copa de la Liga, cuando por la última fecha del Grupo C reciba en el Claro Arena aCobresal, en un duelo donde no depende de sí mismo para clasificar a semifinales.
El equipo que dirige Daniel Garnero necesita ganar por cualquier marcador al equipo de El Salvador, y esperar a que en el duelo que se juega en paralelo, entre Ñublense y Universidad de Concepción en Chillán, el local no se lleve la victoria.
Sigue el minuto a minuto entre Católica y Cobresal:
Publicidad
Publicidad
ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE COBRESAL
La mano de Eugenio Mena que se cobró como pena máxima mediante el VAR y el gol de STEFFAN PINO para abrir el marcador en la precordillera.
Tweet placeholder
ES EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN SAN CARLOS DE APOQUINDO
Un empate que no le sirve a los Cruzados pues con lo que ocurre en Chillán, están afuera de Copa de la Liga.
UNIVERSIDAD CATÓLICA 1 (Canales)
COBRESAL 1 (Pino)
ASÍ QUEDA LA TABLA TRAS EL EMPATE DE LA UC
¡GOOOOOOOOL DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!
Con golpe de cabeza aparece ALFRED CANALES en el minuto 44 para emparejar las cifras...
UNIVERSIDAD CATÓLICA 1-1 COBRESAL
41' CAEN LAS TARJETAS AMARILLAS EN COBRESAL
El segundo amonestado en los Legionarios es el arquero Alejandro Santelices. 0-1
Publicidad
Publicidad
PÉSIMAS NOTICIAS PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA
Hay GOL DE ÑUBLENSE en Chillán y con esta derrota parcial ante Cobresal, los Cruzados quedan afuera de todo en Copa de la Liga. 0-1
33' PRIMER CAMBIO EN UNIVERSIDAD CATÓLICA
Jimmy Martínez reemplaza al lesionado Eugenio Mena, quien sintió un fuerte tirón en el muslo de su pierna derecha. Ojo, atención, cuidado. 0-1
29' MALAS NOTICIAS PARA CATÓLICA
Eugenio Mena sufre una molestia y pide cambio en los cruzados. 0-1
ASÍ ESTÁ POR AHORA LA TABLA DEL GRUPO C
Ñublense asegura su lugar en semifinales en Copa de la Liga.
¡GOOOOOOOL DE COBRESAL!
STEFFAN PINO anota de penal en el minuto 22 y da la sorpresa en el Claro Arena.
UNIVERSIDAD CATÓLICA 0-1 COBRESAL
Publicidad
Publicidad
20' ¡HAY PENAL PARA COBRESAL!
Por mano de Eugenio Mena, quien además recibe tarjeta amarilla por su acción. 0-0
19' RECLAMAN PENAL PARA COBRESAL
Julián Brea remataba tras eludir al arquero Melo y el balón pega en el hombro de Eugenio Mena. 0-0
17' COMBOS IBAN, COMBOS VENÍAN
Nueva respuesta ofensiva de Cobresal, ahora el que prueba es Julián Brea y su tiro va a las manos de Melo. 0-0
15' NUEVO AVISO DE CATÓLICA
JUAN FRANCISCO ROSSEL tiene la chance dentro del área, se va por arriba del horizontal. 0-0
13' CASI SORPRENDE COBRESAL
Remata Agustín Nadruz de larga distancia y el desvío casi mete la pelota en el arco cruzado. 0-0
Publicidad
Publicidad
9' NUEVO AVISO DE CATÓLICA
Cristián Cuevas desborda por izquierda y su remate va a las manos de Santander. 0-0
8' EL PRIMER AVISO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA
Tiro libre centralizado que ejecutó Justo Giani y fue a las manos del arquero Alejandro Santander. 0-0
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Por la última fecha del Grupo C en Copa de la Liga, ya se enfrentan en el Claro Arena...
UNIVERSIDAD CATÓLICA vs. COBRESAL
Sigue el minuto a minuto de este partido junto a RedGol.-
MOMENTO DE HOMENAJES EN CATÓLICA
Daniel González y Cristián Cuevas reciben su reconocimiento por llegar a los 100 partidos con la camiseta cruzada.
¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!
Universidad Católica y Cobresal ya pisan el césped sintético del Claro Arena para cerrar su participación en el Grupo C en Copa de la Liga.
Lo vas a vivir junto a RedGol.-
Publicidad
Publicidad
LAS BAJAS DE UNIVERSIDAD CATÓLICA Y COBRESAL
En Los Cruzados, además de los lesionados de larga data como Tomás Asta-Buruaga, Diego Valencia y Jeffrey Sekgota, el club menciona que Gary Medel está en la última etapa de reintegro deportivo del desgarro que sufrió, Jhojan Valencia sufre una contusión en su pierna y Sebastián Arancibia tiene una sobrecarga en el isquiotibial.
En los Legionarios, la principal ausencia es el panameño César Yanis, quien ya está con su país para jugar el Mundial 2026 en Norteamérica.
Tweet placeholder
DE AQUÍ SALDRÁ EL TERCER SEMIFINALISTA EN COPA DE LA LIGA
Sólo los cuatro líderes de grupo avanzan a las semifinales de este certamen, en su edición inaugural.
COQUIMBO UNIDO ganó el Grupo A y O'HIGGINS hizo lo propio en el Grupo C.
Este domingo desde las 12:30 horas se define el Grupo D
LLEGA EL PÚBLICO A SAN CARLOS DE APOQUINDO
Los hinchas cruzados aterrizan en el Claro Arena para buscar una nueva épica, como en 2016, donde parecía todo cuesta arriba para la UC. ¿Se repetirá la historia?
LA BANCA DE COBRESAL
Para buscar amargarle la fiesta a Católica, Gustavo Huerta tiene como recambio al portero Renato González; los defensores Benjamín Villarroel, Aaron Astudillo y Christian Moreno; los volantes Benjamín Valenzuela y Bryan Carvallo; más los atacantes Franco Frías, Matías Sepúlveda y Renato Huerta.
LA BANCA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA
Daniel Garnero tiene como opciones de recambio al portero Vicente Bernedo; los defensores Ignacio Pérez y Nicolás L'Huillier; los volantes Bryan González, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Vicente Cárcamo; más los atacantes Martín Gómez y Fernando Zampedri.
Publicidad
Publicidad
¡FORMACIÓN DE COBRESAL!
Para enfrentar a Católica, Gustavo Huerta define cuál será su oncena titular...
Alejandro Santander en el arco; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Juan Fuentes y Antonio Castillo en defensa; Agustín Nadruz, Esteban Valencia y Francisco Moreno en mediocampo; Julián Brea y Steffan Pino en delantera.
¡FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA!
Una formación mixta pone en cancha Daniel Garnero para enfrentar a Cobresal en Copa de la Liga...
Darío Melo en el arco; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Alfred Canales y Cristián Cuevas en mediocampo; Justo Giani, Diego Corral y Juan Francisco Rossel en delantera.
LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO
El encuentro en el Claro Arena entre Universidad Católica y Cobresal por Copa de la Liga será dirigido por Franco Jiménez, secundado por Wladimir Muñoz y Leslie Vásquez como asistentes, más Juan Sepúlveda como cuarto juez.
Mientras que en el VAR estarán Rodrigo Carvajal y Manuel Marín.
¿CÓMO ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO C EN COPA DE LA LIGA?
#
CLUB
PTS.
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DIF.
1
Ñublense
11
5
3
2
0
7
2
+5
2
Universidad Católica
8
5
2
2
1
8
6
+2
3
Universidad de Concepción
4
5
1
1
3
6
9
-3
4
Cobresal
4
5
1
1
3
5
9
-4
EN LA UC YA SABEN DE GANARLE A COBRESAL
El 30 de marzo, ambos equipos se vieron las caras en el Estadio El Cobre de El Salvador, con victoria para La Franja por 3-1, con goles de Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri, más el descuento de Francisco Moreno.
Publicidad
Publicidad
¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!
RedGol ya está instalado en el Claro Arena para vivir el cierre del Grupo C en Copa de la Liga, donde Universidad Católica buscará vencer a Cobresal a la espera de recibir una ayuda de la Universidad de Concepción en Chillán, donde juega con Ñublense.