Lorenzo Reyes fue el primero en patear y fallar su disparo en la definición, donde afloró el tema musical que le dedicaron los hinchas antes.

Ñublense dejó escapar en el final su clasificación a la final de la Copa de la Liga y fue eliminado en semis del torneo. Los rojos llegaban con ventaja ante O’Higgins, pero literal los penales los dejaron sin nada.

Un tiro desde los 12 pasos cobrado con asistencia del VAR y la definición final tras igualar en el global sepultaron al equipo chillanejo. Ahí afloró el recuerdo de un hit musical que acompañó al equipo en el torneo.

“Lolo Reyes, tráeme la Copa de la Liga…”, dice el coro de un tema creado por hinchas, el cual volvió a la luz justamente tras el primer penal perdido por el capitán en la definición. El deseo musical no se pudo cumplir tras caer en Rancagua.

El penal de Lolo Reyes con música en Copa de la Liga

Lorenzo Reyes falló el primer lanzamiento de Ñublense, lo que pavimentó el triunfo de O’Higgins vía penales en Copa de la Liga. El tema musical terminó por ser mufa, según festinaron los hinchas celestes tras el partido.

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Lorenzo Reyes tomó la palabra post eliminación de su equipo y como capitán le puso el pecho a las balas. El ex U de Chile aseguró que “obviamente me quedo con el esfuerzo de todo el equipo. Dimos la cara ante un rival muy fuerte, pero quedamos eliminados”.

“No vamos a descansar hasta conseguir una copa con Ñublense, hoy se ve todo muy oscuro por la eliminación y duele el alma. Me siento súper responsable, quería darle seguridad al equipo, sé que le fallé a mis compañeros y a todo el mundo”, cerró, tras su penal perdido.

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El equipo de Chillán ahora se enfoca en Liga de Primera, donde ocupan el lugar 8°, con 22 unidades. Además. siguen vivos en Copa Chile, siendo primeros y clasificados a la siguiente ronda, a falta de una fecha para cerrar su grupo

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