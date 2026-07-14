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Mundial 2026

Minuto a minuto: Francia y España se pelean el primer boleto a la final de la Copa del Mundo 2026

Galos e ibéricos tienen el primer turno de semifinales en la Copa del Mundo 2026. Mbappé y Dembélé chocan conta Yamal y compañía para esperar a Argentina o Inglaterra en la final.

Por Diego Jeria

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Semifinales del Mundial: Francia y España se pelean la clasificación a la final.
© Montaje IASemifinales del Mundial: Francia y España se pelean la clasificación a la final.

Las selecciones de Francia y España siguen su camino en busca del trofeo de la Copa del Mundo 2026. Ibéricos y galos se enfrentan por semifinales en busca de los boletos a la cita por el título.

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Francia viene de eliminar a Marruecos en cuartos de final con triunfo por 2-0, mientras España logró una victoria de 2-1 contra Bélgica.

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El ganador de la llave enfrentará por el título planetario de la Copa del Mundo 2026 a Argentina o Inglaterra.

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Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

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Minuto a minuto: Francia vs. España por semifinales

Trabajo precompetitivo

Los jugadores de ambos equipos trabajan en la cancha de Dallas.

Dónde ver Francia vs. España

La primera semifinal de la Copa del Mundo 2026 será transmitido por televisión abierta en la señal de Chilevisión, mientras en TV paga podrás verlo en DSports (610/1610) de DirecTV. Online por streming son alternativas las plataformas digitales de CHV y la app MiCHV; DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ y DAZN.

El escenario de la semifinal

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la semifinal entre Francia y España.

El recinto de Dallas, con capacidad para 80 mil espectadores, se ubica en Arlington, Texas. Es la casa de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano de la NFL.

Los datos del partido

Francia y España se enfrentan los por la primera de las semifinales del Mundial 2026 en el estadio AT&T de Dallas, Estados Unidos. El duelo programado para este martes 14 de julio, desde las 15:00 horas de Chile, será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

La tabla de goleadores

Ojo: Mbappé, Dembélé y Oyarzábal pueden mover la tabla de goleadores a espera de lo que hagan mañana Messi, Bellingham y Kane en la otra semifinal de Argentina e Inglaterra.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE FRANCIA

Los once galos:

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Repasamos la clasificación de España

El triunfo de España contra Bélgica en cuartos de final.

Repasamos la clasificación de Francia

Francia se impuso a Marruecos en cuartos de final.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ESPAÑA

La ansiedad de los ibéricos: once titular confirmado.

Francia camino al estadio

Los galos salieron del hotel de concentración hacia el estadio AT&T de Dallas.

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Listo el camarín de Francia

Los galos van con indumentaria titular:

Camarín de España

Los ibéricos irán de blanco:

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola en mediocampo; Kylian Mbappé en ataque.

España: Unai Simón en el arco: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruíz y Dani Olmo en mediocampo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena en delantera.

Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, con alerta de partidazo. En la cancha los galos como grandes candidatos al título y una España que bien puede dar la sorpresa. Acompáñanos a espera del encuentro y durante el "match" con el resultado en vivo y el relato minuto a minuto.

¡Se busca el primer finalista de México, Estados Unidos y Canadá 2026!

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