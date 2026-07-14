Galos e ibéricos tienen el primer turno de semifinales en la Copa del Mundo 2026. Mbappé y Dembélé chocan conta Yamal y compañía para esperar a Argentina o Inglaterra en la final.

Las selecciones de Francia y España siguen su camino en busca del trofeo de la Copa del Mundo 2026. Ibéricos y galos se enfrentan por semifinales en busca de los boletos a la cita por el título.

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Francia viene de eliminar a Marruecos en cuartos de final con triunfo por 2-0, mientras España logró una victoria de 2-1 contra Bélgica.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal ahora se enfrentan por semifinales del Mundial: Francia y España buscan el paso a la gran final.

El ganador de la llave enfrentará por el título planetario de la Copa del Mundo 2026 a Argentina o Inglaterra.

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Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

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Minuto a minuto: Francia vs. España por semifinales