Desde Argentina fueron enfáticos en señalar que no dejarán partir de forma gratuita al volante chileno, pese a no estar en los planes de Guillermo Barros Schelotto.

La intención de Colo Colo para llevarse al volante Diego Valdés sin tener que pagarles dinero fracasó. Desde Vélez Sarsfield fueron categóricos en señalar que la única forma en la que dejarán partir al volante chileno será pagándoles por su pase.

Así lo dio a conocer Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN, quien reveló que pese a las intensas conversaciones que hay entre las partes para llegar a un acuerdo, todavía no hay “humo blanco”. Aunque alerta sobre la deuda económica que tienen con el futbolista para que concrete la operación.

“En Vélez recién pagaron el mes de abril y a Diego Valdés le adeudan tres meses de sueldo y es ahí donde toma fuerza el deseo de Colo Colo que está al tanto de la situación”, indicó el reportero quien recalca que los albos buscarán “que el tema se destrabe y llegue libre“.

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¿Cuál es el precio que pone Vélez a Diego Valdés?

El periodista de la emisora reconoció que pudo conversar con gente cercana al club argentino y le dieron a conocer la cifra que esperan desembolse el Cacique para dejar partir al ’10’. “Se espera que puedan desembolsar cerca de 700 mil dólares“, asegura.

“Si logra esa cifra, Colo Colo se queda con Diego Valdés, otro punto es cómo termina solucionando él el tema de los meses de sueldo que le adeudan. Él está esperando salir de Vélez porque quiere jugar en Colo Colo”, finaliza el comunicador de ADN.

Desde el cuadro de Liniers son categóricos en su postura: si bien no pondrán trabas para su posible salida, no lo dejarán partir gratis. Especialmente por la inversión que realizaron para sacarlo de México, poco más de US$3 millones de dólares. Queda menos de un mes para firmarlo.

Los números del ’10’ en Argentina

En el año que está Diego Valdés en Vélez Sarsfield, suma un total de 995 minutos en 25 encuentros tanto en el fútbol argentino como en Copa Libertadores. Registra hasta ahora dos goles y cinco asistencias.

En síntesis