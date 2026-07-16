Con la clasificación a una tercera final del Mundial, Messi sigue escalando en la historia del fútbol: ¿Superó al Diego?

El triunfo de la selección de Argentina por 2-1 ante la selección de Inglaterra la instaló en la gran final del Mundial 2026, con un Lionel Messi como la gran figura del torneo.

Una situación que vuelve a alzar el nombre del rosarino, donde incluso los argentinos debaten en el lugar en el podio de los mejores del fútbol a nivel mundial.

Por lo mismo, algunos aseguran que, con esta nueva final (Messi suma su tercera), supera a Diego Maradona en importancia y logros, lo que abre la conversación en el mundo del fútbol.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

ver también Los Displicentes celebraron con polémica el paso a la final del Mundial: “Para todos los antiargentina”

Gustavo De Luca: “Desde Catar Messi superó a Maradona”

Fue Gustavo De Luca quien conversó con Redgol, sobre la importancia que ha tenido Lionel Messi en la selección Argentina, para instalarla en la gran final del Mundial 2026.

“Si algo le faltaba a Messi fueron estas dos asistencias, porque ya tenía los récord en goles y ahora asistencias, es un genio”, explicó con las emociones a mil quien fuera referente en el fútbol chileno.

Pero eso no es todo, porque confirma con este nuevo paso, que ha superado a Maradona, lo que abre un debate entre los amantes del fútbol, que se puede decidir este domingo en la final contra España.

“Siempre, antes de esto ya lo había dicho, cuando Argentina gano en Catar 2022 superó a Maradona. Messi han sido 17 años de equilibrio, goles, asistencias, además de 7 veces balón de oro, por eso muy superior Messi”, explicó.

En cuanto a la final, la deja abierta: “No siempre gana el que parece mejor, parecía que Francia era el mas difícil. España tiene un juego parecido a Argentina, pero Argentina tiene un poco más de gol que España”.