Los populares argentinos que reaccionan a los partidos se la agarraron contra los que hablaron en contra del campeón del mundo.

La selección Argentina está en una nueva final en el Mundial 2026, luego de derrotar en un emocionante partido por un marcador de 2-1 a la selección de Inglaterra.

Por lo mismo, poco a poco se van conociendo videos de celebraciones y reacciones que encienden las redes, como una que ya nos tiene acostumbrados hace algunos años.

Esto porque una vez más fueron Los Displicentes quienes publicaron su video del partido en que consiguieron el paso a la final, con una dedicatoria especial “para todos los antiargentinos”.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

La celebración y el desahogo con el gol del triunfo de Argentina.

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La dedicatoria en la reacción del Mundial 2026

Fue en YouTube donde Los Displicentes publicaron el video reacción del Argentina 2, Inglaterra 1, con toda la emoción y suspenso que tuvo el encuentro en Estados Unidos.

Un desesperado desahogo luego del segundo tanto, obra del Lautaro Martínez, con fuerte dedicatoria a Inglaterra, pero además a todos los que hablaron en contra de Argentina.

“Para todos los antiargentina, nos tienen que volver a ver en otra final, el campeón del mundo defenderá el título hasta el último día, hasta el último día nos van a tener que envidiar. Hablaron todo el mes que Argentina no estaba para otra final, otra vez llegamos hasta el último día, otra vez se van a tener que esconder”, lanzaron.

Mira el video: