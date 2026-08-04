Tras su salida del León en México, el arquero colombiano le dejó claro al actual arquero titular que viene a pelear por el puesto.

Sólo falta la oficialización. El colombiano Jordan García se convertirá en la segunda incorporación en Universidad de Chile para el tramo final de la temporada 2026, donde deberá competir por ser el arquero titular con el, hasta ahora, inamovible Gabriel Castellón.

De cara a la competencia que tendrán este semestre por el puesto, el futbolista de 21 años le dejó una clara advertencia al porteño advirtiéndole que no vendrá a “calentar la banca” y que su pasado en selección le da ventaja para quedarse con el lugar.

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La “amenaza” de García a Castellón en U de Chile

“Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también”, explicó el colombiano sobre la decisión de dejar el León de México en diálogo con FOX Sports.

Precisamente sobre su paso por el cuadro de Guanajuato, García expresó que “fueron seis meses de mucho aprendizaje, agradecido con el club por todo, por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y, bueno, esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera“.

Recordemos que el préstamo del arquero en la U de Chile será por todo este segundo semestre, y en caso de conseguir ciertos objetivos durante los próximos meses, existe la posibilidad de extender su vínculo con los azules por toda la temporada 2027.

Los números del colombiano en León

El guardameta llegó al cuadro mexicano proveniente del Fortaleza CEIF en su país natal, mas apenas disputó tres encuentros en Liga MX, donde Jordan García recibió cinco goles en contra y no entregó vallas invictas.

En síntesis