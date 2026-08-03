El vicepresidente de León ventiló que el meta colombiano llegará a préstamo a los azules, con una opción de compra.

Universidad de Chile tiene todo listo para sumar un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes de invierno, de manera de potenciar el equipo del técnico Fernando Gago.

Esto, porque desde México dan como listo el arribo del portero colombiano Jordan García a los azules, teniendo en cuenta que desde el Club León hablaron públicamente del tema.

Fue el vicepresidente Rodrigo Fernández quien entregó detalles, aunque dejó en claro que será un préstamo con opción de compra, por lo que la idea de ellos es recuperarlo.

Jordan García saldrá a préstamo desde el León de México.

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La U suma a Jordan García a préstamo desde León

Universidad de Chile se alista a recibir un nuevo refuerzo en sus filas, se trata del arquero Jordan García, quien saldrá a préstamo desde el León, para sumar minutos en los azules.

“Es un muy buen portero, que confiamos en él, tuvo proceso mundialista, está muy chavo y que queremos que tenga minutos”, explicó el vicepresidente de León, Rodrigo Fernández en conversación con Ezequiel Gasca.

Pese a que se habló de una venta, el mexicano fue claro: “Va ir prestado a un club y esperemos que siga sumando experiencia, porque el día de mañana vendrá acá es jugador de León, por lo general siempre se pone opción de compra, será una opción importante, porque la idea es que regrese”.

Con esto, la U sumaría su tercer refuerzo del mercado de fichajes, con Gonzalo Reyna, además del volante Tobías Reinhart, quien arribó esta jornada al país para transformarse en azul.

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