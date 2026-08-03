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Fichajes

Felipe Salomoni ficha en Audax Italiano tras ser “cortado” en Universidad de Chile

El lateral izquierdo, que no fue tomado en cuenta por Fernando Gago, seguirá jugando en la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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Felipe Salomoni seguirá jugando en Chile.
© PhotosportFelipe Salomoni seguirá jugando en Chile.

La segunda rueda de la Liga de Primera ya está en desarrollo, pero los clubes siguen haciendo movimientos en el mercado de fichajes, debido a que se pueden inscribir traspasos hasta un día antes del inicio de la fecha 19.

Uno de los clubes que se mueve es Universidad de Chile, porque aparte de las llegadas de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart y Jordan García, también dejan partir jugadores.

Uno de los “cortados” en la U fue Felipe Salomoni, quien nunca fue considerado por Fernando Gago y como terminó contrato, en Azul Azul no le quisieron renovar.

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Felipe Salomoni llega a Audax Italiano para reemplazar a Esteban Matus

El pase de Felipe Salomoni pertenece a Guaraní de Paraguay, sin embargo, el lateral izquierdo argentino no volverá a la liga guaraní, sino que seguirá jugando en Chile.

El nuevo equipo del zurdo es Audax Italiano, según radio ADN, que se queda con el ex jugador de la U para que reemplace a Esteban Matus, que fue fichado por Olimpia de Paraguay.

Felipe Salomoni será jugando de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Felipe Salomoni será jugando de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Felipe Salomoni vio poca acción en el primer semestre con la camiseta de Universidad de Chile, donde alcanzó a participar de apenas 183 minutos en 10 partidos.

Salomoni llega a Audax Italiano, un equipo que está en la lucha por la permanencia y que en la fecha pasada sumó una victoria clave ante Universidad de Concepción como visitante.

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