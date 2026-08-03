Los dos furores que tuvo el Mundial 2026 aterrizaron en Sudamérica: el oceánico fichó en Olimpia, que reportó ventas cuantiosas tras su contratación, algo que el Cacique pretende explotar con el arribo del capitán de Cabo Verde.

Por esas cosas que tiene la vida, los dos finalistas de la Copa Libertadores 1991 se quedaron con los jugadores de moda del Mundial 2026, pues Olimpia fichó a Tim Payne y Colo Colo logró contratar a Vozinha. El cuadro paraguayo ya disfrutó el debut del seleccionado de Nueva Zelanda.

En apenas 21 minutos, Payne logró hacerse notar con un golazo a favor del Decano: con un remate muy bien ubicado, el oceánico le puso broche de oro a la goleada 5-0 que los pupilos de Pablo Vitamina Sánchez firmaron ante Rubio Ñu en la tercera fecha de la Copa de Primera.

Y en el plano institucional, el Rey de Copas se vio muy beneficiado con el arribo del neozelandés. Así al menos lo contó el presidente de la institución. “Cuando se lanzó la camiseta de Tim en el Olimpia Store se agotaron 8 mil prendas”, reveló Rodrigo Nogués en Cardinal Deportivo. Si se hace el cálculo con el valor de la tenida, serían unos 710 mil dólares. Casi 658 millones de pesos chilenos. Puede ser más.

Así celebró Tim Payne su golazo ante Rubio Ñu. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“Desde ese punto, lo que genera es impresionante. Es la camiseta de un jugador que más se vendió desde que soy presidente”, añadió Coto Nogués, como es conocido en el ambiente del fútbol paraguayo. Asumió como mandamás olimpista el 2 de marzo de 2024.

Y dio más antecedentes de este boom que provocó Payne en el club más ganador del fútbol paraguayo, además de tricampeón en la Copa Libertadores. “En el mediano plazo se terminará pagando solo e incluso generará ganancias para el club”, reveló el timonel.

ver también Furores del Mundial 2026: mientras Vozinha desató una locura en su llegada a Chile, Tim Payne anotó un golazo en Olimpia

Colo Colo recibe ejemplo por boom de ventas con Payne y busca replicarlo con Vozinha

Evidentemente, el plan de Colo Colo es replicar con Vozinha el éxito marketero que Olimpia de Paraguay tuvo con Tim Payne, quien ni siquiera llegó con un salario de superestrella. “No está entre los 10 jugadores mejores pagados del plantel”, reveló Rodrigo Nogués.

Tweet placeholder

En el caso de los albos y el capitán de Cabo Verde, el salario sería cercano a los 50 mil dólares. Una cifra que tampoco lo pone entre los mejores pagados de la plantilla. Pero no lo saca de los 10 que más perciben mensualmente. Pero queda lejos de Arturo Vidal. Ganaría menos de la mitad que el Rey.

Vozinha en su primera visita a Chile para firmar en Colo Colo. (Foto: Colo Colo).

También deL argentino Claudio Aquino y un poco más cerca de Javier Correa, los tres que más cobran en el cuadro albo. La etapa de Vozinha en el Cacique recién comenzó y habrá que ver cuáles son los efectos para las arcas colocolinas. Pero desde acá se ve cómo Blanco y Negro se frota las manos por este fichaje.