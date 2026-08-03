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Colo Colo

Revelan el millonario sueldo que recibirá Vozinha en Colo Colo

El arquero caboverdiano tendría uno de los salarios más altos del fútbol chileno tras concretar su llegada al Cacique.

Por Franccesca Arnechino

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Vozinha está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Colo Colo.
© Colo Colo.Vozinha está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo no solo es uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes en Chile, sino que también un importante salto económico para el experimentado arquero.

El guardameta de 40 años, ya está en Chile completando los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Cacique.

El portero fue recibido por una multitud de hinchas en el Aeropuerto de Santiago y durante este lunes deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes.

Vozinha al fin pisó suelo nacional.

Vozinha al fin pisó suelo nacional.

El sueldo de Vozinha en Colo Colo

Según informó El Mercurio, Vozinha tendrá un sueldo cercano a los 50 mil dólares mensuales, cifra que equivale aproximadamente a 47 millones de pesos chilenos.

De esta manera, el arquero se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de Colo Colo y del fútbol chileno durante la temporada 2026. Significativo aumento respecto de lo que percibía en el GD Chaves de Portugal, donde su sueldo rondaba los 10 mil dólares mensuales (9.247.500 pesos chilenos).

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Vozinha multiplicaría por cinco sus ingresos tras concretar su llegada al fútbol chileno, en lo que sería el contrato más importante de su carrera.

El fichaje todavía debe ser oficializado por Colo Colo. Para ello, el arquero deberá superar los exámenes médicos y posteriormente firmar su vínculo con el club.

Si todo avanza según lo previsto, este martes tendrá su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz y luego será presentado oficialmente en elEstadio Monumental.

La llegada de Vozinha a Chile:

En resumen…

  • Vozinha recibiría cerca de 50 mil dólares mensuales en Colo Colo.
  • El arquero quintuplicaría su sueldo respecto a lo que ganaba en Portugal.
  • El caboverdiano tendrá su primer entrenamiento este martes y será presentado en el Estadio Monumental.
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