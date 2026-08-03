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Colo Colo

Rambo Ramírez se va encima de Vidal por feos gestos contra Gabriel Maureira: “No se espera eso del capitán”

El ex arquero de Colo Colo criticó al King, que no se comportó de buena forma ante el joven meta albo ante Everton.

Por Carlos Silva Rojas

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Rambo Ramírez cuestionó a Vidal por retos a Maureira.
© GeminiRambo Ramírez cuestionó a Vidal por retos a Maureira.

Hablar del arco de Colo Colo está de moda, sobre todo tras la llegada del portero caboverdiano Vozinha, quien viene a pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira.

El meta de 40 años se suma este martes a los trabajos del Cacique y peleará el puesto con el juvenil, quien tuvo una irregular actuación en la victoria por 4-3 sobre Everton del pasado sábado.

Maureira tuvo responsabilidad en el primer gol de los ruleteros, por no salir a achicar, pero también tuvo buenas contenciones. Además, durante el compromiso recibió varios regaños por parte de Arturo Vidal.

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Rambo Ramírez cuestiona actitud de Vidal con Maureira en Colo Colo

La actitud del King con Maureira fue criticada por Marcelo Ramírez, quien en TNT Sports dejó en claro que no le gustó como trató el capitán de Colo Colo a su arquero.

“¿Sabes qué no me gustó de Vidal hoy día también en este partido? Que hubo dos o tres jugadas donde le levantó los brazos a Maureira. En errores que eran compartidos y eso no es lo que uno espera del líder, del capitán frente a un muchacho joven”, dijo el ex portero albo.

Gabriel Maureira tiene que pelear el puesto con Vozinha. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Gabriel Maureira tiene que pelear el puesto con Vozinha. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Los jóvenes necesitan sentir ese respaldo de los jugadores importantes de un equipo. Creo que en este (partido) dos o tres oportunidades Vidal le levanta los brazos a Maureira cuando lo adecuado en ese momento es que él le brinde su apoyo. Ahora, asumiendo errores que a lo mejor eran compartidos, pero el grande tiene que asumir más”, agregó.

Gabriel Maureira ahora tendrá que pelear el puesto con Vozinha, quien entrenará por primera vez con el resto del plantel de Colo Colo este martes en el estadio Monumental.

En síntesis

  • El arquero Vozinha entrenará por primera vez en Colo Colo este martes.
  • Gabriel Maureira compite por el puesto tras la victoria 4-3 ante Everton.
  • Marcelo Ramírez criticó las recriminaciones de Arturo Vidal hacia el juvenil Maureira.
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