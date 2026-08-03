Este volante de 26 años formado en Temperley, donde fue dirigido por un exentrenador de Universidad de Chile, arribó al país para completar los trámites y firmar como refuerzo azul hasta 2029. Esto dijo de su debut en la máxima categoría, donde nunca ha jugado.

Después de que a la U de Chile se le cayó definitivamente el fichaje del defensor uruguayo Valentín Gauthier, la directiva sorprendió al haber acordado la incorporación de Tobías Reinhart. Un mediocampista argentino que militaba en la Reggiana de Italia.

A pesar de que tuvo mucha continuidad en la Serie B de aquel país, el equipo donde Reinhart fue un indiscutido descendió a la tercera categoría. El volante tiene 26 años, nació en Lomas de Zamora y fue dirigido por un exentrenador del Romántico Viajero: Gustavo Álvarez, quien lo tuvo en Temperley.

Su carrera además registra un paso por el Spezia, también del ascenso italiano. “Estoy contento, ahora a hacer los estudios y demás a ver si se puede cerrar todo. Tranquilo”, manifestó Reinhart apenas terminó los trámites para su ingreso a Chile y salió hacia donde lo esperaba la prensa.

Tobías Reinhart en un partido de la Reggiana, club del que proviene. (Franco Romano/NurPhoto via Getty Images).

Evidentemente no dio por garantizada su llegada al Bulla: el antecedente de Gauthier está demasiado fresco como para dar por segura su incorporación a las órdenes de Fernando Gago sin pasar por el chequeo médico correspondiente. Por eso lo prudente fue la espera.

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Tobías Reinhart aborda su debut en primera división con la U de Chile

Según informó La Gazzetta Dello Sport, U de Chile pagará 700 mil dólares por el fichaje del argentino Tobías Reinhart, quien tendrá en el Romántico Viajero su estreno en una máxima categoría. Sí, tal como leen: nunca ha jugado en primera división.

Evidentemente ese tema fue algo que le consultaron a Reinhart, quien fue escueto. Pero no esquivó la respuesta. Al menos no totalmente. “Con muchas ganas de afrontar este desafío”, expuso el centrocampista que disputó 69 partidos con la Reggiana.

“Veremos cómo se da todo y vemos si podemos avanzar. Sí, estoy listo (para jugar)”, sentenció Reinhart, quien debe continuar con los trámites protocolares antes de firmar su contrato, que lo ligará hasta 2029 con el Romántico Viajero. Además del trasandino, los azules también cerraron el préstamo del portero colombiano Jordan García.

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