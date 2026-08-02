El Gato recibió una autorización para negociar con el Rojo fuera del plazo de la ventana de traspasos en Argentina, mientras que un jugador de Huachipato está en la misma condición, aunque con otro equipo.

Mientras Juan Martín Lucero intenta ganarse un lugar indiscutido en la U, Independiente de Avellaneda sorprendió a todos al revelar que podría sacarlo del fútbol chileno. El Gato es uno de los delanteros que necesita Gustavo Quinteros para reforzar al Rojo.

Y el experimentado entrenador argentino-boliviano, quien dirigió a Lucero en Colo Colo durante la temporada 2022, visó la negociación con el mendocino de 34 años. Para eso, la directiva del Rojo tuvo que solicitar una extensión del plazo en el mercado de fichajes.

Evidentemente, Lucero fue uno de los jugadores que tiene autorizado avanzar en la tratativa para volver a Argentina. Además del ariete de la Universidad de Chile, Independiente también inscribió al mediocampista Nicolás Tripichio, capitán de San Lorenzo de Almagro.

Juan Martín Lucero en acción ante Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Otros dos que fueron habilitados para extender el plazo de la ventana invernal de traspasos en el fútbol argentino son centrales: Lucas Carrizo y José Luis Palomino de Huracán y Talleres de Córdoba, respectivamente. Pero también un zaguero trasandino que llegó como promesa a Chile.

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Lucero a Independiente y un defensor de Huachipato tiene chances de dejar el fútbol chileno

Mientras se resuelve si Juan Martín Lucero saldrá de la U de Chile ante el interés de Independiente de Avellaneda, un zaguero central de Huachipato también podría estar viviendo sus últimos días en el fútbol chileno. Fue inscrito al igual que el Gato, pero no en el mismo club.

Se trata de Renzo Malanca, futbolista de 23 años que arribó al cuadro Acerero en enero de 2022. Suma 109 partidos en el Huachi, será titular vs Universidad de Chile y también fue registrado por un club que buscó extender su plazo para incorporar jugadores. Las referencias son para Banfield.

Renzo Malanca lucha una pelota con Lautaro Pastrán de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Tanto el Taladro como el Rojo pusieron la vista en el balompié criollo para activar lo que antes se conocía como “inscripción cablegráfica”. Eso sí, la lista de Banfield es mucho más larga que la del Rey de Copas. También incluye al exjugador de Universidad Católica Nehuén Paz.

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