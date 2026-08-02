Mercado de fichajes: la U puede ver partir a una de sus figuras de proyección al fútbol español

El joven defensor venezolano Bianneider Tamayo es seguido desde el fútbol español y puede dar el salto a Europa.

Una semana muy movido ha tenido Universidad de Chile, pero no por lo deportivo, sino por temas dirigenciales, con la formalización al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor.

En medio de las informaciones extradeportivas que manchan a la U, el cuadro laico se prepara para el partido de este domingo frente a Huachipato, donde tiene que ganar para no alejarse más del líder Colo Colo en la Liga de Primera.

Además, el cuadro laico hace noticia de forma inesperada en el mercado de fichajes, debido a que puede perder al venezolano Bianneider Tamayo, uno de los jugadores que ha tomado importancia con el correr de la temporada.

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Bianneider Tamayo es seguido desde el fútbol español

El defensor venezolano de 21 años puede dar el salto al fútbol europeo, debido a que es seguido desde cerca por Almería, elenco que milita en la Segunda División de España.

“La directiva rojiblanca ha puesto el foco en Bianneider Tamayo, joven central/lateral izquierdo de 21 años que compite para Universidad de Chile”, señaló La Voz de Almería.

Bianneider Tamayo es seguido por el fútbol español. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El mismo medio indica que el cuadro ibérico ya hizo una propuesta formal por el caribeño, quien tiene contrato con Azul Azul hasta diciembre de 2027, por lo que deben ofrecer un buen monto para quedarse con sus servicios.

Bianneider Tamayo ha tomado regularidad con el correr de la temporada 2026, y en lo que va de año acumula 14 partidos jugados sumando todas las competencias, con 1.003 minutos en cancha.

En síntesis

Michael Clark , ex presidente de Azul Azul, fue formalizado por el caso Sartor.

, ex presidente de Azul Azul, fue formalizado por el caso Sartor. Almería de España presentó una oferta formal para fichar a Bianneider Tamayo .

presentó una oferta formal para fichar a . Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027.

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