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Colo Colo

¡Locura por Vozinha! Hinchas de Colo Colo se organizan para ir a recibirlo a lo grande en el aeropuerto

El arquero de Cabo Verde emprendió su vuelo a Chile y así unirse a los trabajos del líder de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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Vozinha viene viajando a Chile.
© GeminiVozinha viene viajando a Chile.

El pasado 24 de mayo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció con bombos y platillos el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha en Colo Colo, quien tomó fama gracias a su gran performance en el Mundial 2026.

Pasaban los días y el meta africano no viajaba a Chile, a pesar del anuncio oficial, por lo que empezaron a correr rumores de que el jugador se había arrepentido de venir al cuadro nacional.

Sin embargo, este domingo se confirmó que Vozinha tomó el avión y ya está en camino a Santiago, para así cerrar su incorporación al líder de la Liga de Primera.

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Vozinha viene en viaje desde Lisboa, donde tomó un vuelo para Madrid y desde la capital española emprenderá rumbo a Santiago, para por fin arribar al suelo chileno.

El arquero, junto a su representante Bernardo Vasconcelos, vienen en el vuelo de Iberia 113, y está pactado para llegar a Santiago a las 20:26 horas de este domingo, dato que ya conocen los hinchas albos.

La voz empezó a correr rápido y los fanáticos de Colo Colo se empezaron a organizar en redes sociales, debido a que muchos quieren ir a recibir en el aeropuerto a Vozinha, quien recibirá desde el primer momento el cariño de los hinchas.

Vozinha acabará con la tranquilidad en el terminal aéreo y se espera que en la tarde-noche de este domingo se llene de camisetas albas el recinto que está ubicado en la comuna de Pudahuel.

En síntesis

  • Vozinha viaja a Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo.
  • Iberia 113 es el vuelo en el que viaja el arquero desde Madrid.
  • 20:26 horas es el horario de aterrizaje programado para este domingo en Pudahuel.
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