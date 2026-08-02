La UC tenía en carpeta al joven atacante Ian Subiabre de River, pero finalmente, Tigre de Argentina se adelantó y tendría todo acordado para quedarse con el jugador.

Universidad Católica suma un nuevo revés en el mercado de fichajes. El cuadro cruzado habría perdido la posibilidad de incorporar a uno de los nombres que aparecía como opción para reforzar el plantel de Daniel Garnero durante la segunda parte de la temporada.

Se trata de Ian Subiabre, joven atacante perteneciente a River Plate que había despertado el interés de la UC y que, de acuerdo con la información publicada, estaba entre los nombres que ilusionaban al entrenador argentino.

Sin embargo, el conjunto chileno no logró concretar su llegada y otro club terminó adelantándose en la carrera por el futbolista.

La UC pierde el fichaje de Ian Subiabre ante Tigre

Según informó el periodista Luciano García a través de su cuenta de X, Subiabre tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Tigre, elenco que habría avanzado rápidamente en las negociaciones para quedarse con sus servicios.

El atacante llegaría al conjunto de Victoria en condición de préstamo por 18 meses desde River Plate, movimiento que estaría próximo a ser oficializado.

ver también Es uno de los capitanes de Católica y se despide del título: “Sería imprudente hablar de eso si no somos capaces de ganar”

De esta manera, Universidad Católica pierde a uno de los nombres que tenía en consideración para fortalecer su plantel, mientras Daniel Garnero deberá seguir esperando por nuevas alternativas para la segunda parte del año.

Tweet placeholder

Ahora, la atención queda puesta en los próximos movimientos de la dirigencia de la UC y en si podrá concretar otras incorporaciones antes del cierre del mercado de fichajes.

En resumen…