Branco Ampuero, uno de los portadores del brazalete de los Cruzados junto a Fernando Zampedri y Gary Medel, fue muy sincero en esta lucha para alcanzar a Colo Colo en la tabla de posiciones.

Al inicio de la temporada, Universidad Católica tenía el título del fútbol chileno como uno de sus objetivos, aunque todo parece indicar que han debido modificar las aspiraciones. Sobre todo después del amargo empate 3-3 frente a Deportes La Serena en la fecha 16.

Con esa igualdad, los Cruzados quedaron a 12 puntos del líder Colo Colo a pesar de que son escoltas en la tabla de posiciones. “No fue un buen resultado. Después de ir en ventaja un 2-0, empatarlo de la forma que se dio y con las expectativas que teníamos de un triunfo fue lamentable”, aseguró Branco Ampuero.

El defensor oriundo de Carelmapu es uno de los capitanes que tiene el cuadro dirigido por Daniel Garnero, además de Fernando Zampedri y Gary Medel. Y ratificó la calentura que reconoció el Toro al cabo de ese afortunado gol postrero que anotó frente a los Papayeros.

Branco Ampuero en su rol de capitán de la Católica ante Huachipato. (Marco Vazquez/Photosport).

“Independiente de pelear el torneo o no, buscamos como equipo ganar cada fin de semana. Después ver para qué te va a alcanzando”, manifestó el zaguero, quien estaba suspendido para el duelo frente a los serenenses. Por eso mismo, la zaga central estuvo conformada por Juan Ignacio Díaz y Daniel González.

Ampuero fue todavía más elocuente. “Más allá de lo que pueda decir, sería un poco imprudente hablar de un campeonato ahora si no somos capaces de sumar de a tres”, aseguró el exfutbolista de Deportes Puerto Montt, quien ha disputado 15 encuentros en la Liga de Primera 2026.

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Católica empieza a olvidarse del título y Ampuero elogia a Deportes Concepción

Así las cosas, en Universidad Católica pegó tan duro la igualdad vs La Serena que el título comienza a aparecer más como una quimera que otra cosa. “El primer desafío es volver al triunfo contra Deportes Concepción, que con el nuevo cuerpo técnico creció un montón”, manifestó Branco Ampuero.

Branco Ampuero, Eugenio Mena y Fernando Zampedri celebran ante Barcelona de Ecuador en la Libertadores. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El defensor de 33 años se refiere al staff que comanda Fernando Díaz, quien se hizo cargo del plantel estelar del León de Collao luego de la salida del argentino Walter Lemma. “Me ha tocado verlo. Será complicado, difícil. A nosotros, por lo general donde vamos, intentamos siempre jugar”, afirmó Ampuero.

Aunque dejó claro que la preocupación por la calidad del campo de juego es grande. “El temor que tenemos ambos equipos es que la cancha no esté en muy buen estado. Veremos cómo se presenta, habrá varios días de lluvia. Veremos cuál es el campo óptimo, que sería lo ideal, pero si no habrá que mostrar otras cosas”, sentenció el zaguero, quien seguramente retomará su lugar como titular.

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Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica escolta a Colo Colo junto a la Universidad de Chile, aunque ambos equipos están a 12 puntos del Cacique al cabo de 16 fechas.