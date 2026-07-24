Es oficial: los papeles de Joaquín Larrivey dicen "nacionalidad chilena". El criollo festejo del delantero y Deportes Concepción por las buenas noticias.

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Es oficial: Deportes Concepción libera un cupo extranjero pues Joaquín Larrivey es desde ahora un chileno más ante la ley. El delantero de 41 años oriundo de Buenos Aires, Argentina, recibió su carta de nacionalidad.

Fue el mismo cuadro lila y el delantero quienes celebraron la noticia en sus redes sociales con una particular festejo de Larrivey.

“Oye, po… ¡ahora sí que es oficial! ¡Joaquín Larrivey ya es chileno! Nuestro capitán obtuvo oficialmente la nacionalidad chilena, un nuevo hito en su historia junto al país que lo ha visto construir gran parte de su carrera. ¡Qué alegría esta noticia, Joaquín!“, publicó el Conce en Instagram.

Junto al texto, Concepción compartió una foto de Larrivey posando con la camiseta del club, abrigado por una bandera chilena y presumiendo de una empanada y un mote con huesillo.

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Cabe recordar que Larrivey llegó al país en 2020 como flamante refuerzo de Universidad de Chile, temporada en la que la rompió con 19 goles en 36 partidos.

A fines de 2021 el delantero no fue renovado entre diferencias del jugador y su representante con la dirigencia, además del complicado momento deportivo del club azul.

Larrivey estaba muy viejo, fue uno de los argumentos, esto pese a que en 2021 completó 38 partido y 24 goles con la U. De hecho, los hinchas azules ya lo amaban.

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Partió al Cosenza de la Segunda División italiana y al Südtirol. En 2023 regresó a Chile como fichaje de Magallanes y en 2025 se puso la lila de Deportes Concepción. En ambos equipos registra 33 tantos, quizás parte de los goles que le han faltado a la U.

Resumen:

-Joaquín Larrivey obtuvo la nacionalidad chilena y liberó cupo en Deportes Concepción.

-Llegó en 2020 a Chile como refuerzo para la Universidad de Chile.

-Fichó en 2025 por Deportes Concepción, anotando 33 goles sumados a Magallanes.