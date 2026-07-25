El ex Colo Colo dejará Defensa y Justicia tras solo un semestre y tendría todo acordado para convertirse en refuerzo de un gigante argentino.

A comienzos de la temporada, Colo Colo confirmó varias salidas de su plantel, entre ellas la de Emiliano Amor, quien regresó al fútbol argentino para fichar por Defensa y Justicia. Sin embargo, apenas unos meses después, el defensor volvería a protagonizar un nuevo movimiento en el mercado de fichajes.

Con la llegada de Néstor “Pipo” Gorosito a la banca de San Lorenzo, uno de los principales objetivos del club es reforzar la defensa, y el zaguero de 31 años aparece como una de las prioridades para potenciar el plantel de cara a la nueva temporada.

La llegada de Emiliano Amor a San Lorenzo

Según informó el especialista en fichajes César Luis Merlo, la operación ya está prácticamente cerrada y solo restan detalles para que Amor sea anunciado como nuevo refuerzo de San Lorenzo.

“San Lorenzo llegó a un principio de acuerdo para fichar a Emiliano Amor. Hay entendimiento con Defensa y Justicia por su salida. Ya se hizo la revisión médica y sólo falta que firme hasta diciembre de 2027“, señaló a través de sus redes Merlo.

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La última temporada de Emiliano Amor en Argentina

En el primer semestre con Defensa y Justicia, Emiliano Amor disputó 16 partidos, acumuló 1.396 minutos en cancha y aportó un gol, consolidándose como una pieza importante en la defensa del conjunto argentino.

En síntesis: