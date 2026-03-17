Si bien las cosas no terminaron como esperaban, la familia de Emiliano Amor le ha jurado amor eterno a Colo Colo. El defensor se terminó enamorando del Cacique y, aún lejos, se las arreglan para seguir apoyando.

Si bien el jugador tenía un partido con Defensa y Justicia en el fútbol argentino, su pareja y su hija sorprendieron a los hinchas. ¿Cómo? Llegando de sorpresa al Estadio Monumental para ver el triunfo ante Huachipato.

A través de redes sociales se pudo ver distintos registros de la visita de ambas la Ruca. Eso sí, la pareja del zaguero aprovechó para hacer una confesión sobre sus años en el Cacique y cómo los marcaron para siempre.

Familia de Emiliano Amor llega a alentar a Colo Colo al Monumental

El paso de Emiliano Amor por Colo Colo marcó y mucho a su familia. El zaguero estuvo varios años en el Cacique y sus cercanos se terminaron enamorando del club, los hinchas y la historia del club.

La pareja de Emiliano Amor llegó con su hija a ver a Colo Colo y dejó un emotivo mensaje. Foto: Instagram.

Ahora, en el choque con Huachipato, Johanna Patane sorprendió demostrándolo al aparecer en el Estadio Monumental para ver al Eterno Campeón. Con distintas fotos, los fanáticos le demostraron su cariño y les dejaron claro que están agradecidos de su vuelta en 2025 a pesar de haber salido a finales del 2024.

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De hecho, el vínculo es tal que la propia pareja de Emiliano Amor publicó una imagen con una frase que dejó claro su cariño por Colo Colo. “Uno siempre vuelve donde fue feliz“, señaló.

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La visita se debía a los cambios que han estado haciendo por el cambio de país. Incluso, el zaguero era titular a esa hora en Defensa y Justicia que goleó por 5 a 2 a San Lorenzo, algo que no vieron hasta que se fueron del Estadio Monumental.

El hecho refuerza el vínculo que tuvo la familia del argentino con la institución. Cabe recordar que tiempo atrás la pequeña hija de ambos se había ganado el corazón de los fanáticos con un video viral declarando su amor por el club. O su “Sapara”, como lo definió.

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Emiliano Amor y su familia no se olvidan de Colo Colo pese a la manera en la que salió. El defensor está disfrutando los últimos años de su carrera con el Cacique siendo una parte fundamental.

¿Cuáles fueron los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor y su familia no olvidan a Colo Colo, donde logró disputar un total de 128 partidos oficiales. En ellos aportó con 6 goles y 2 asistencias en los 9.498 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, la familia de Emiliano Amor y Colo Colo…

Vínculo inquebrantable con el club: A pesar de la salida del defensor a finales de 2024 y su actual presente en Defensa y Justicia (Argentina), su pareja, Johanna Patane, y su hija reafirmaron su “amor eterno” por Colo Colo con una visita sorpresa a “La Ruca” durante el triunfo ante Huachipato.

A pesar de la salida del defensor a finales de 2024 y su actual presente en Defensa y Justicia (Argentina), su pareja, Johanna Patane, y su hija reafirmaron su “amor eterno” por Colo Colo con una visita sorpresa a “La Ruca” durante el triunfo ante Huachipato. “Uno siempre vuelve donde fue feliz”: Con esta frase, la pareja del zaguero resumió el impacto emocional que tuvo su paso por Chile. La recepción de los hinchas fue sumamente afectuosa, recordando especialmente el cariño que la familia siempre mostró por la institución y los videos virales de su hija pequeña alentando al equipo.

Con esta frase, la pareja del zaguero resumió el impacto emocional que tuvo su paso por Chile. La recepción de los hinchas fue sumamente afectuosa, recordando especialmente el cariño que la familia siempre mostró por la institución y los videos virales de su hija pequeña alentando al equipo. Un regreso simbólico en 2025: El texto destaca que el defensor volvió a ser parte fundamental del “Cacique” en 2025, consolidando una relación que trasciende lo deportivo. Mientras su familia estaba en el Monumental, Amor cumplía funciones como titular en la goleada de su equipo en Argentina, demostrando que ambos mundos siguen conectados.

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