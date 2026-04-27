“Lo más importante”: La categórica frase de Gustavo Álvarez contra el Santos de Neymar

La Copa Sudamericana disputa la fecha 3 de la fase de grupos y uno de los partidos más atractivos será con Gustavo Álvarez como protagonista. El ex entrenador de Universidad de Chile enfrenta a uno de los candidatos al título como el Santos.

El cuadro del ciclón es puntero en el grupo D con cuatro unidades. Además arrastran ocho partidos sin saber de derrotas. Mientras que los brasileños solo tienen un punto y son colistas en su zona. Por lo mismo, apelan al retorno de Neymar para lograr el triunfo en Buenos Aires y volver a meterse en la disputa por el pasaje a la siguiente fase.

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El tema es que el ex Barcelona y PSG se había ausentado de las prácticas por un cuadro febril. Por lo que se especuló con su ausencia para el duelo de este martes.

Neymar enfrentará al San Lorenzo de Gustavo Álvarez

Sin embargo, el crack brasileño revivió como el ave fénix y reapareció en la práctica de ese lunes en Casa Amarilla, el complejo de Boca Juniors. Por lo que todo indica que será titular ante San Lorenzo.

Pese a ello, Gustavo Álvarez no se achica y tuvo una contunde respuesta al ser consultado sobre el duelo contra Neymar. “Soy muy respetuoso con la trayectoria de los jugadores. Pero los más importantes son los míos”, recalcó el ex DT de la U.

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Aunque uno de sus pupilos dentro de la cancha como Jhojan Romana no fue tan pacifico como el adiestrador y recalcó que no le darán ni un centímetro de ventaja a Neymar. “Adentro de la cancha somos todos rivales y, si toca meterle, le vamos a meter”, recalcó el colombiano.

¿Cuándo juega San Lorenzo vs Santos?

La fecha 3 de la Copa Sudamericana tendrá uno de los partidos más atractivos en Buenos Aires. Esto debido al encuentro entre San Lorenzo de Gustavo Álvarez ante Santos de Neymar.

El encuentro por el grupo D está programado para este martes 28 de abril a las 18:00 horas de Chile en el Nuevo Gasómetro. El duelo será transmitido por DSports.

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En resumen: