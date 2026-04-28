PSG y Bayern Múnich demostraron por qué son semifinalistas de Champions League. Este martes Parisinos y Bávaros animaron una verdadera guerra de goles,con los franceses venciendo a los alemanes por 5 a 4.

Los pupilos de Luis Enrique querían demostrar que van en serio por el bicampeonato y parecían dejar la victoria en casa. Sin embargo, la reacción del cuadro de Vincent Kompany regaló uno de los mejores encuentros que se hayan visto en la competición.

Esto dejó la llave abierta pensando en lo que será la vuelta. Una que se definirá en Alemania y que espera ser igual o más entretenida entre los dos principales candidatos a ganar la Orejona.

PSG gana ante un Bayern Múnich que no baja los brazos rumbo a la final de la Champions

La pelea por un lugar en la final de la Champions League comenzó con un partido para los libros. PSG logró un sufrido triunfo por 5 a 4 ante el Bayern Múnich, dejando en llamas las cosas para lo que será la vuelta en Alemania.

PSG celebra un triunfo clave ante Bayern Múnich en Champions, pero que se le complicó en el final. Foto: Getty Images.

En un primer tiempo de aquellos, los Bávaros lograron silenciar Paris luego de un penal que Harry Kane cambió por gol en los 17′. Los locales no se quedaron de brazos cruzados y respondieron en los 24′ gracias a Khvicha Kvaratskhelia, quien encaró en el área y definió con clase para el 1 a 1.

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La acción no se detuvo y el PSG pasaría adelante en el marcador luego del gol de cabeza de Joao Neves en los 33′. Aunque Michael Olise se atrevió en los 41′ con un jugada personal por el centro para fusilar y dejar 2 a 2 las cosas antes del descanso. O eso intentó.

Y es que cuando se jugaban los descuentos, una polémica mano de Alphonso Davies luego que el balón le rebotara en la pierna le dejó el penal al Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé tomó la pelota y anotó el 3 a 2 desde los 12 pasos que adelantaba un segundo tiempo aún más intenso.

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Con el reloj en 55′, una gran jugada colectiva terminó en un balón cruzado que Khvicha Kvaratskhelia transformó en el 4 a 2. Ousmane Dembélé estiraba la ventaja en los 58′, lo que muchos pensaban que liquidaba el encuentro.

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Los alemanes no dejaron de creer y lograron acortar diferencias en los 64′ con un frentazo de Dayot Upamecano. Y en los 68′ con suspenso en el VAR, Luis Díaz hizo magia para sacarse a su marcador y anotar el 5 a 4 que deja las cosas en llamas para la vuelta.

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PSG gana pero el Bayern Múnich celebra el haber pasado de estar tres a tan sólo un gol abajo para dar vuelta la llave de Champions League. Los Bávaros no bajaron los brazos y amenazan con bajar al vigente campeón del torneo cuando se estaba probando la corona.

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¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta de Champions League entre PSG y Bayern Múnich?

PSG y Bayern Múnich dan vuelta la página para enfocarse en lo que será una definición que promete por un lugar en la gran final de la Champions League. La semifinal de vuelta, a jugarse en Alemania, se disputará el próximo miércoles 6 de mayo desde las 15:00 horas.

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En resumen, la semi de Champions entre PSG y Bayern

Guerra de goles en París : El PSG y el Bayern Múnich protagonizaron un partido histórico que terminó 5 a 4 a favor de los franceses. En una primera mitad frenética, los locales lograron irse al descanso con ventaja de 3-2 gracias a un polémico penal convertido por Ousmane Dembélé en los descuentos, tras los tantos previos de Kvaratskhelia y Joao Neves.

: El PSG y el Bayern Múnich protagonizaron un partido histórico que terminó a favor de los franceses. En una primera mitad frenética, los locales lograron irse al descanso con ventaja de 3-2 gracias a un polémico penal convertido por en los descuentos, tras los tantos previos de Kvaratskhelia y Joao Neves. Ventaja parcial y reacción bávara : En el segundo tiempo, el equipo de Luis Enrique pareció sentenciar la llave al ponerse 5 a 2 arriba con goles de Kvaratskhelia y un segundo tanto de Dembélé. Sin embargo, el Bayern de Vincent Kompany mostró su jerarquía y, con anotaciones de Upamecano y una genialidad de Luis Díaz , logró reducir la diferencia a un solo gol.

: En el segundo tiempo, el equipo de Luis Enrique pareció sentenciar la llave al ponerse arriba con goles de Kvaratskhelia y un segundo tanto de Dembélé. Sin embargo, el Bayern de Vincent Kompany mostró su jerarquía y, con anotaciones de Upamecano y una genialidad de , logró reducir la diferencia a un solo gol. Llave abierta para la vuelta: Pese a la derrota, el Bayern Múnich sale fortalecido anímicamente al quedar a solo un gol de distancia tras haber estado al borde de la eliminación por goleada. El vigente campeón, el PSG, viajará a Alemania con una ventaja mínima para intentar asegurar su paso a la final en lo que promete ser otro duelo de alta intensidad.

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