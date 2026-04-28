Este martes se vivirá un duelo de alto voltaje por las semifinales de la UEFA Champions League, cuando el Paris Saint-Germain reciba al Bayern Múnich en busca de dar el primer golpe en la llave.

El encuentro se disputará en el Parque De Los Príncipes, en Francia, en el marco de una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo. Ambas escuadras se han enfrentado en 16 ocasiones en instancias decisivas, con una leve ventaja para los bávaros, que lideran el historial por 9 triunfos contra 7.

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich?

El partido que está programado para este martes 28 de abril a las 15:00 (Chile) estará disponible bajo las señales de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Revisa la numeración de ESPN según tu cable operador

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

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Cómo llegan los equipos a la semi de Champions

El Paris Saint-Germain llega tras una sólida actuación en cuartos de final, donde superó al Liverpool FC con un global de 4-0.

El PSG pasó a la semifinal tras vencer al Liverpool/Getty Images)

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Además, lidera la Ligue 1 con seis puntos de ventaja, y un partido menos, sobre el RC Lens, reafirmando su gran momento en todas las competencias en las que participa.

ver también Luis Enrique tajante antes de enfrentar a Bayern Múnich: “Ningún equipo es mejor que nosotros”

Por su parte, el conjunto bávaro también es el indudable líder de la Bundesliga sacando una enorme diferencia sobre su rival más cercano. Mientras el Bayern suma 82 puntos en 31 actuaciones, su rival más cercano, el Dortmund tiene 67 puntos, una diferencia extensa y difícil de superar.

Harry Kane es la figura del Bayern. (Photo by Pau Barrena/Getty Images)

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En Champions, los alemanes vencieron al Real Madrid en los dos intensos encuentros por cuartos de final que dejaron un global de 6 a 4.

En síntesis: