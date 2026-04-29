Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en la semifinal de ida de la Champions League 2025/26, en un cruce que promete ser muy parejo. Los colchoneros llegan con resultados irregulares, pero mantiene la confianza tras eliminar a Barcelona para seguir en carrera.
Por su parte los Gunners, viven un buen presente peleando el título en la Premier League, motivados tras dejar en el camino a Sporting. Ambos equipos van por un lugar en la final, con el ganador de esta llave se medirá ante PSG o Bayern Múnich.
Atlético de Madrid vs. Arsenal se enfrentan por la semifinal de Champions League – Getty
At. Madrid vs. Arsenal: Horario y dónde ver EN VIVO
Atlético de Madrid vs. Arsenal juegan este miércoles 29 de abril, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la semifinal de ida de Champions League.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPNy si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Estas son las señales de los canales según tu cable operador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
- DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 241 (HD)*
- CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
- GTD/TELSUR: 70 (SD)
- MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
- TU VES: 522 (HD)
- ZAPPING: 48 (HD)*
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos Atlético de Madrid vs Arsenal: ida abierta con dos estilos listos para imponerse
Tabla de posiciones Champions League
En resumen…
- Atlético de Madrid recibirá al Arsenal hoy miércoles 29 de abril a las 15:00 horas de Chile.
- El equipo del “Cholo” Simeone llega a esta instancia tras eliminar al Barcelona, mientras que los Gunners dejaron en el camino al Sporting.
- La transmisión oficial será a través de ESPN, ESPN Premium y la plataforma Disney+ Premium.