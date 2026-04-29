Muchos hinchas festinaban en la previa que sería un duelo de equipos “fríos” y “arrugones”, pero lo cierto es que Atlético de Madrid y el Arsenal no desentonaron. Ambos elencos animaron un entretenido empate 1-1 en España.

Y la vara estaba altísima en la Champions League, ya que el día anterior se jugó uno de los mejores partidos en años. PSG había vencido 5-4 al Bayern Munich en la otra semifinal ida, por lo que había expectactivas ahora en el Estadio Metropolitano.

Fue así que pese a los fantasmas de la Premier Legue, Arsenal pegó primero en España y se fue al descanso con ventaja de 1-0. En un discutido penal, Viktor Gyökeres abría la cuenta y silenciaba a la fanaticada colchonera.

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Así lo igualó el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid logró rescatar un empate 1-1 ante Arsenal, dejando abierta la llave de semifinales de Champions League. Los locales igualaron en la segunda mitad, con otro penal de Julián Álvarez y sobre el final le anularon otro tiro desde los 12 pasos a los gunners.

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De ahí en más se fueron combo y combo, silenciando a los críticos que firmaban el 0-0 en la previa. Sin embargo, no hubo más goles y todo terminó con la igualdad en 1, dejando la incertidumbre para la vuelta.

La revancha se jugará el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, donde ambos equipos buscarán volver a situarse en una final de Champions. Arsenal no lo logra desde el 2006, cuando cayó ante Barcelona.

Reñido partido en España /Getty Images

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Cualquier de los dos que pase a la definición irá por un inédito título de la Orejona, aunque no la tienen nada fácil. Del otro lado están PSG y Bayern Munich, dos que dejaron claro que están en otro nivel.

La polémica por el penal anulado: