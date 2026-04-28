Achraf Hakimi deja al Mundial en alerta luego de presentar problemas físicos. El lateral terminó lesionado en el triunfo 5 a 4 del PSG ante el Bayern Múnich en lase semifinales de la Champions League, lo que dejó más que preocupado a Marruecos.

El ex compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán fue una de las figuras en el encuentro disputado en Francia. Pero cuando todo parecía alegría, una molestia sacudió por completo los planes de cara a la cita planetaria.

Y es que a poco más de un mes para el estreno del torneo, el lateral se transforma en la gran duda. Esto, a la espera de lo que digan los exámenes médicos a los que será sometido en las próximas horas.

Achraf Hakimi preocupa a Marruecos y el Mundial

El PSG y Marruecos terminan muy preocupados para lo que se les viene después de lo ocurrido con Achraf Hakimi. El lateral se lesionó y, pese a terminar el partido, no dejó una buena imagen.

En el triunfo del PSG ante Bayern Múnich, Achraf Hakimi terminó con molestias que preocupan a Marruecos para el Mundial. Foto: Getty Images.

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Cuando se jugaban los 87′ minutos de encuentro, el marroquí fue a disputar un balón por la banda izquierda cerca del arco del Bayern Múnich. Fue en medio de eso cuando sintió un pinchazo en su muslo, cayendo de inmediato al piso.

Luis Enrique rápidamente se arrepintió de haber hecho todos los cambios y no le quedó otra que mandar a Achraf Hakimi a la cancha como pudiera. Acomodándose en el centro, aguantó como pudo y logró finalizar el compromiso, pero para nada bien.

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Los primeros informes ya advierten de que esto puede ser importante. RMC Sports señaló que “se tocaba la parte trasera del muslo al final del partido”, lo que alarma a todo Marruecos.

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Habrá que esperar para ver qué es lo que dicen los exámenes médicos al respecto. Por ahora, se transforma en duda para el cierre de la temporoaoda de su equipo y su selección enciende velas para que llegue a la cita planetaria.

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Achraf Hakimi deja en estado de alerta al PSG y Marruecos luego de salir lesionados en la Champions League. El lateral se suma a la larga lista de figuras que están en duda para el certamen, lo que significaría un golpe muy importante para Marruecos.

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Los números de Achraf Hakimi en la temporada 2025/26

Achraf Hakimi es duda para el Mundial después de haber disputado un total de 31 partidos oficiales con el PSG en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 3 goles y 9 asistencias en los 2.499 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Hakimi y el Mundial