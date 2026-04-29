Universidad Católica consiguió tres puntos importantes en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. La Franja alcanza a Boca Juniors en la punta de la tabla gracias al triunfo por 1-2 ante Barcelona, como visita en Ecuador.

Además, la UC deja atrás la herida de la derrota en el Clásico Universitario contra Universidad de Chile y consigue su segunda victoria en línea en la Copa.

Con el triunfo ante Barcelona de Guayaquil, la Católica de Daniel Garnero iguala los seis puntos de Boca Juniors, superados sólo por la diferencia de goles.

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Tabla: la UC pelea la punta del grupo en Copa Libertadores

Asimismo, Cruzeiro queda tercero, también con seis puntos, pero menor registro de goles a favor. El Barcelona de Ecuador es colista sin unidades hasta ahora.

La Católica comparte la punta con Boca y Cruzeiro en la Libertadores.

Cabe recordar que la Católica debutó en el grupo con derrota por 1-2 contra Boca en el Claro Arena, para luego recuperarse con un brillante triunfo por 1-2 ante Cruzeiro en Brasil.

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En Ecuador que La Franja se impuso con los goles de Fernando Zampedri (16′) y Clemente Montes (21′). Barcelona descontó a los 78′ por intermedio de Milton Celiz.

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El próximo duelo de la Católica de Daniel Garnero será este domingo 3 de mayo, como visita contra Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. Por Copa Libertadores recibirá a Cruzeiro el miércoles 6.

La Tabla

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Resumen:

-Fernando Zampedri y Clemente Montes anotaron en el triunfo 1-2 de Universidad Católica en Ecuador.

-La UC alcanzó 6 puntos en el Grupo D, igualando el puntaje de Boca Juniors y Cruzeiro en la punta de la tabla.

-El equipo de Daniel Garnero enfrentará a Cruzeiro el próximo miércoles 6 de mayo.