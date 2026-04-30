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Sudamericano Femenino Sub 17

Tabla: La Roja femenina sub 17 derrota a Paraguay y se pone primera camino al Mundial 2026

La Roja derrotó a Paraguay en el Sudamericano Femenino Sub 17 y se toma la punta de la tabla a una fecha del final del grupo. Chile pelea por ir al Mundial.

Por Diego Jeria

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Triunfazo de La Roja Femenina sub 17: se pone arriba camino al Mundial.
© FFChTriunfazo de La Roja Femenina sub 17: se pone arriba camino al Mundial.

La selección chilena femenina sub 17 sigue peleando por un cupo a la Copa del Mundo Femenina Sub 17 de Marruecos 2026. Este jueves el equipo dirigido por Vanessa Arauz derrotó por 0-2 a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

El duelo fue válido por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 que se desarrolla en Paraguay, a una jornada del final de la fase zonal.

La Roja abrió la cuenta en los 15′ con una jugada que nació de un saque de costado en la mitad de cancha, Catalina Muñoz sacó el centro por bajo al segundo palo y Kiara Concha la mandó al fondo de la red sin oposiciones.

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Segundo tiempo: La Roja ratifica el triunfo y alcanza el primer lugar

Ya en el segundo tiempo, un córner desde la izquierda encontró el puñetazo de la arquera paraguaya y Antonella Martínez capturó el rebote fuera del área para definir con zurdazo de primera dentro del arco (62′).

Chile derrotó a Paraguay y se toma el primer lugar de la tabla en el Sudamericano Femenino Sub 17.

Chile derrotó a Paraguay y se toma el primer lugar de la tabla en el Sudamericano Femenino Sub 17.

Cabe recordar que los dos primeros del grupo clasifican directamente a semifinales de la fase final, mientras el tercero de la tabla accede al repechaje contra las perdedoras de la semifinal.

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Asimismo, en total serán cuatro los equipos de la Conmebol que tendrán espacio en la Copa del Mundo Femenina de la categoría juvenil.

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En la última fecha del Grupo A, Chile tendrá una final anticipada frente a Argentina, este domingo 3 de mayo, por el primer lugar de la tabla. Colombia será rival de Paraguay y Bolvia se despide con fecha libre.

Tabla: Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17

1.- Chile 7 puntos (+9)
2.- Argentina 7 (+5)
3.- Colombia 5 (+3)
4.- Paraguay 3 (-1)
5.- Bolivia 0 (-14)

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