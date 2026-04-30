A comienzos de abril, la ANFP confirmó que la Liga Femenina contará con dos partidos por fecha en TV abierta, gracias a un importante acuerdo firmado con la cadena televisiva MEGA.

Todo comenzó con el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica y, a un mes de anunciado el acuerdo, la misma señal confirmó los encuentros que transmitirá este fin de semana, en el marco de la fecha 6 del certamen.

Confirman los partidos de la fecha 6 de la Liga Femenina que van por MEGA

Se había adelantado que el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica sería uno de los duelos que irían por TV abierta. Ahora, a través del sitio oficial del Campeonato Nacional, la ANFP informó el otro partido de la fecha que, en esta ocasión, se verá por la señal secundaria de MEGA.

ver también Colo Colo vs. Universidad Católica: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga Femenina

Así, mientras el choque entre albas y cruzadas será emitido por MEGA, también se confirmó que el partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción , a disputarse en el estadio Santiago Bueras, el domingo 2 de mayo a las 18:00 horas, irá por MEGA 2.

Canales para ver MEGA 2 según tu cableoperador

MEGA 2

TV abierta: 9.2

GTD: señal 839

Zapping: señal 25

DirecTV: señal 1155

VTR: señal 736

Claro: señal 519

Mega GO

DirecTV GO

MUNDO GO!: señal 50

Mundo TV: señal 520

Programación de la fecha 6 de la Liga Femenina 2026

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers , 2 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana (Cancha 2)

, 2 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana (Cancha 2) Deportes Temuco vs. Magallanes , 2 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Germán Becker (Cancha 2)

, 2 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Germán Becker (Cancha 2) Huachipato vs. Coquimbo Unido , 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato

, 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato Universidad Católica vs. Colo Colo, 2 de mayo a las 15:00 horas en el Claro Arena (Transmite MEGA)

Universidad de Chile vs. U. de Concepción, 2 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Santiago Bueras (Transmite MEGA 2)

Palestino vs. Deportes Iquique, 3 de mayo a las 11:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna (Cancha 2)

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En resumen