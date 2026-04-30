El presente de Alexis Sánchez es complicado, porque por primera vez en su carrera está en un equipo que lucha por no descender, debido a la nefasta campaña de Sevilla en La Liga de España.

En junio el delantero chileno estará sin equipo, ya que su contrato con el cuadro de Nervión se acaba y es un hecho que no será renovado. Por esa razón, los hinchas de Universidad de Chile sueñan con su fichaje.

La nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, abordó un posible retorno al país del Niño Maravilla, señalando que en el CDA le tienen un puesto disponible si es que así lo decide.

“Tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, dijo Pérez sobre un Sánchez azul.

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Coca Mendoza acepta regreso de Alexis a la U y lo recibirá a lo grande

Una de las camisetas que defendió en su carrera Alexis Sánchez fue la de Colo Colo, sin embargo, se ve casi imposible un regreso al estadio Monumental, debido a que su sueño de niño es ser azul.

El posible fichaje del tocopillano en la U fue abordado por el ídolo albo Gabriel Mendoza, quien le dijo a RedGol que se sacará la camiseta blanca y recibirá como todo un crack al goleador si es que llega al equipo estudiantil.

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Alexis Sánchez de a poco se despide de Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Alexis ya tendría que volver al fútbol chileno. Cumplió su cuota y tendría volver, ya sabemos que no es a Colo Colo. Así que a donde él quiera volver, aunque sea en la U, tiene que ser recibido con bombo y petaca, con bombo y platillo y con alfombra roja porque se lo merece el hombre“, dijo Mendoza.

Alexis Sánchez primero quiere terminar la campaña y salvar al Sevilla del descenso, para luego pensar en su nuevo equipo para la temporada que se avecina.

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En síntesis

Cecilia Pérez ofreció el regreso de Alexis Sánchez a Universidad de Chile para la próxima temporada.

ofreció el regreso de a Universidad de Chile para la próxima temporada. El contrato de Alexis Sánchez con Sevilla finaliza en junio sin planes de renovación oficial.

con finaliza en junio sin planes de renovación oficial. Gabriel Mendoza respaldó el retorno del delantero al fútbol chileno aunque sea al equipo azul.