Consultado sobre si llamaría a Alexis Sánchez para jugar en U. Católica, Gary Medel sorprendió a todos al decir este secreto a voces.

Alexis Sánchez vive un nuevo periodo de incertidumbre respecto a su futuro. ¿Continuará en el Sevilla, se moverá a otro equipo de Europa o, finalmente, volverá a Sudamérica? ¿Y puede ser a U. de Chile?

Mientras todos especulan respecto al próximo paso del Niño Maravilla, el delantero vuelve al país para pasar unos días en Chile junto a su pareja y a su hija, Bela, de apenas cinco meses de vida.

Quienes se aprovecharon de la incertidumbre fueron los panelistas del podcast Trisabor, donde este jueves estuvo invitado Gary Medel. Ahí, un conductor le preguntó al Pitbull si se la jugaba: “¿Por qué no le dices a Alexis que venga a U. Católica a jugar la Copa Libertadores?”.

“Le podría decir, ¿o no?“, se entusiasmó Medel. Pero después lanzó la frase que ahora circula por todas las redes sociales. “Pero ese es chuncho. ¿Te gustan los chunchos? ¿Entonces, para qué dices?“, declaró el defensor.

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¿El futuro de Alexis Sánchez podría estar en U. de Chile?

Sin duda, uno de los grandes deseos de los hinchas de U. de Chile es que Alexis Sánchez juegue en el club. Es algo que piden desde que alguna vez comenzaron a circular rumores de la simpatía del delantero por el Bulla.

En nuestro país, el periodista Cristián Caamaño aseguró que ese deseo va a tener que esperar, porque el Niño Maravilla ya comunicó sus intenciones de mantenerse una temporada más en Europa.

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